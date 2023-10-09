يتساءل الكثير من طلاب الصف الأول الثانوي وأولياء أمورهم في الوقت الحالي، عن المستندات المطلوبة لاستلام التابلت 2024 حتى يكونوا على علم بها، وذلك تزامنًا مع بدء العام الدراسي الجديد 2023-2024.

وحددت المدارس الثانوية المستندات المطلوبة للصف الأول الثانوي لاستلام التابلت 2024، تزامناً مع بدء العام الدراسي الحالي 2023-2024، الذي انطلق 30 سبتمبر الماضي، وفقاً للخريطة الزمنية للدراسة المعلنة والمعتمدة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

المستندات المطلوبة من طلاب الصف الأول الثانوي لاستلام التابلت

1- صورة من شهادة ميلاد الطالب.

2- صورة بطاقة ولي الأمر.

3- إيصال تأمين التابلت الأصلي بعد سداد المبلغ التأميني في مكتب البريد وصورتين من الإيصال.

4- إقرار تسليم التابلت من المدرسة.

5- إقرار تسليم التابلت الذي يوقعه ولي الأمر.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وجهت خطاباً للمديريات التعليمية، بسرعة الانتهاء من تسجيل البيانات الخاصة بأجهزة التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي من خلال التطبيق الإلكتروني وتسجيل الإمكانات التكنولوجية بالمدارس بشكل دقيق وكامل.

وكانت قد وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مسؤولي وحدات المعلومات في المدارس والمديريات والإدارات، بالانتهاء من تحديث ومراجعة وتدقيق بيانات الطلاب المقيدين بها وفقا للعام الدراسي الجديد 2023-2024، خاصة بيانات طلاب الصفوف الأولى، مع التأكيد على صحة البيانات التالية “اللغة الأولي والثانية، الشعبة، والتخصص، الموقف من الدمج، أعداد الفصول المسجلة بموازنة المدرسة على مستوى كل صف دراسي”.

وطالبت وزارة التعليم في خطابها، بطباعة قوائم الفصول بأسماء الطلاب بكل فصل دراسي واعتماده من مدير المدرسة وإعلانها داخل الفصول الدراسية، وقيام المدارس بطباعة التقرير الخاص بأعداد الطلاب على مستوى الفصول الدراسية بكل صف دراسي واعتماده من مدير المدرسة ورئيس قسم الإحصاء بالإدارة، ومدير عام الإدارة التعليمية.