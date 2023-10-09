واصل المهندس سيد عبد العزيز، وكيل التربية و التعليم بالوادي الجديد، جولاته الميدانية لمتابعة العمل قام بزيارة تفقدية لمدرسة الشعراوي الثانوية للبنات في الخارجة، وكان يرافقه مدير إدارة الخارجة التعليمية.

واشار وكيل التعليم بالوادي الجديد بأن الجد والاجتهاد هما الأساس لتحقيق النجاح في المجال الدراسي، وقد حث الطالبات على الاستفادة من التكنولوجيا وتطوير مهاراتهن وتنفيذ العديد من الأنشطة الهادفة لبناء شخصيتهم.

كما استعرض وكيل التعليم بالوادي الجديد أهمية المشاركة في الأنشطة المدرسية والقيام بأعمال تطوعية، حيث تساهم هذه الأنشطة في تنمية شخصية الطالبة وتعزز قدراتها الاجتماعية والقيادية.

وقد أشاد بنجاح المنظومة التعليمية الجديدة في دمج النظريات مع التطبيق العملي من خلال تنظيم الأنشطة العملية والتدريبات العملية في مختلف المجالات الدراسية.

في ختام الجولة، تفقد المهندس سيد معرض الاقتصاد المنزلي وأشاد بأعمال طالبات المدرسة في تنفيذها، حيث بدت المدرسة بأحسن صورها

و أشاد المهندس سيد بجميع المعلمات والموظفات ووجه وكيل التعليم بالوادي الجديد بصرف مكافأة مالية لمدير ووكيل المدرسة تقديرًا للأداء الجيد للعمل وظهور المدرسة بالمظهر اللائق والمشرف.

و أعرب المهندس سيد عبد العزيز عن رغبته في مواصلة التواصل مع المعلمين والطلاب لمتابعة تنفيذ الإجراءات المقترحة وتحقيق التحسينات المطلوبة في مجال التعليم.

وأكد أن تعليم الوادي الجديد سيبذل قصارى جهده لتوفير بيئة تعليمية ملائمة تعمل على تنمية الطلاب وتهيئتهم لمواجهة التحديات المستقبلية.

وكيل التعليم بالوادي الجديد يواصل جولاتة بمدرسة الشعراوي الثانوية ويمنح مكافأت مالية

وكيل التعليم بالوادي الجديد يواصل جولاتة بمدرسة الشعراوي الثانوية ويمنح مكافأت مالية

وكيل التعليم بالوادي الجديد يواصل جولاتة بمدرسة الشعراوي الثانوية ويمنح مكافأت مالية

وكيل التعليم بالوادي الجديد يواصل جولاتة بمدرسة الشعراوي الثانوية ويمنح مكافأت مالية