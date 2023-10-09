أسعار الذهب ترتفع مع إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة

سجلت أسعار الذهب العالمي، ارتفاعصا خلال تعاملات اليوم الإثنين 9 أكتوبر2023، بأكثر من واحد بالمئة، إذ أدى اندلاع الاشتباكات العنيفة بين قوات إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" مطلع الأسبوع إلى زيادة خطر نشوب صراع أوسع نطاقا في الشرق الأوسط وحفز الإقبال على الاستثمار في الملاذات الآمنة مثل المعدن الأصفر.

وقصفت إسرائيل قطاع غزة أمس الأحد، مما أسفر عن مقتل المئات، ردا على واحدة من أعنف الهجمات في تاريخها عندما اجتاح مقاتلو حماس بلدات إسرائيلية يوم السبت.

تحركات الأسعار

قفزت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.2 بالمئة إلى 1853.79 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:21 بتوقيت غرينتش، ليسجل أعلى مستوى في أسبوع.

وبالمثل قفزت العقود الآجلة الأميركية للذهب 1.2 بالمئة إلى 1867.80 دولار.

وينذر العنف المتصاعد بتفجير حرب جديدة كبرى في الشرق الأوسط، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط وتعزيز الطلب على أصول الملاذ الآمن مثل سندات الخزانة والدولار والين الياباني إلى جانب الذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 1.3 بالمئة إلى 21.87 دولار للأونصة.

وزاد البلاتين 1.3 أيضا إلى 888.45 دولار والبلاديوم 0.7 بالمئة إلى 1165.75 دولار.

أسعار الذهب في مصر اليوم:

عيار 21 يسجل 2180 جنيهًا.

عيار 18 يسجل 1869 جنيهًا.

عيار 24 يسجل 2491 جنيهًا.

الجنيه الذهب 17440 جنيهًا.

الذهب يترقب مؤشر أسعار المستهلكين:

بينما تنتظر الأسواق جزءًا مهمًا آخر من البيانات المؤثرة على قرار البنك القادم خلال هذا الأسبوع، وهو مؤشر أسعار المستهلكين الذي يعد مؤشر التضخم الرئيسي، بالإضافة إلى محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي، الذي من شأنه أن يظهر توجهات أعضاء البنك بشأن مستقبل السياسة النقدية.

وجاءت عمليات بيع المعدن النفيس هذا الأسبوع، مع ارتفاع عوائد السندات الأمريكية لأجل 30 عامًا ،إلى 5٪ للمرة الأولى منذ عام 2007، في حين بلغت العائدات على السندات لأجل 10 سنوات أعلى مستوى لها منذ 16 عامًا عند 4.8٪.

عوائد السندات مدفوعة بتوقعات أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي حتى لو انتهى من رفع أسعار الفائدة سيظل يبقيها عند أعلى مستوياتها لفترة طويلة من الوقت، وهو ما يعد التأثير السلبي الرئيسي على الذهب بسبب تكلفة الفرصة البديلة كون المعدن النفيس لا يقدم عائدًا لحائزيه.