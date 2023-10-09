جيش الاحتلال الإسرائيلي يستدعي 300 ألف جندي احتياطي

صرحت مصادر إسرائيلية، اليوم الإثنين، أن المقاومة الفلسطينية قتلت إيلي جيسنبرج أحد كبار الضباط في وحدة شطيت 13 الإسرائيلية، وذلك في إطار عملية طوفان الأقصى في محيط غزة، وفقًا لخبر عاجل على سكاي نيوز العربية.

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، استدعاء 300 ألف جندي احتياطي ففي أكبر عملية من نوعها على الإطلاق، وسيتم إخلاء كل المستوطنات الملاصقة للحدود مع غزة، مضيفة أنه لا يوجد قتال في الشمال ومستعدون لأي سيناريو.

وأعلنت قوات الاحتلال، أنها قصفت أكثر من 500 هدف في قطاع غزة خلال الليل، مشيرة إلى أن الاشتباكات مستمرة بين المقاومة الفلسطينية في عدة مواقع متفرقة.

وأوضحت منظمة الأمم المتحدة الأونروا، أن هناك أكثر من 123 ألف نازح داخل قطاع غزة بسبب الهجمات الإسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية.

وطوفان الأقصى، هي عملية عسكرية نفذتها حركة "حماس" بشكل متزامن عبر الجو والبحر والبر، في السادسة والنصف من صباح السبت، واستهدفت الضربة الأولى لها مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية إسرائيلية.

وشهدت الدقائق الأولى من بدء العملية إطلاق خمسة آلاف صاروخ على أهداف إسرائيلية، شملت القدس وتل أبيب وأشدود والعمق الإسرائيلي، كما تسلل المئات من عناصر الحركة إلى مستوطنات غلاف غزة ونفذوا حرب شوارع ضد جنود الاحتلال.