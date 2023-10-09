الإثنين 09 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

جيش الاحتلال الإسرائيلي يستدعي 300 ألف جندي احتياطي

قوات الاحتلال الإسرائيلي
قوات الاحتلال الإسرائيلي

صرحت مصادر إسرائيلية، اليوم الإثنين، أن المقاومة الفلسطينية قتلت إيلي جيسنبرج أحد كبار الضباط في وحدة شطيت 13 الإسرائيلية، وذلك في إطار عملية طوفان الأقصى في محيط غزة، وفقًا لخبر عاجل على سكاي نيوز العربية.

txt

الأمم المتحدة: نزوح أكثر من 123 ألف شخص من قطاع غزة

txt

الدفاع المدني الفلسطيني يناشد العالم بالتدخل الفوري لوقف العدوان على غزة

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، استدعاء 300 ألف جندي احتياطي ففي أكبر عملية من نوعها على الإطلاق، وسيتم إخلاء كل المستوطنات الملاصقة للحدود مع غزة، مضيفة أنه لا يوجد قتال في الشمال ومستعدون لأي سيناريو.

وأعلنت قوات الاحتلال، أنها قصفت أكثر من 500 هدف في قطاع غزة خلال الليل، مشيرة إلى أن الاشتباكات مستمرة بين المقاومة الفلسطينية في عدة مواقع متفرقة.

وأوضحت منظمة الأمم المتحدة الأونروا، أن هناك أكثر من 123 ألف نازح داخل قطاع غزة بسبب الهجمات الإسرائيلية داخل الأراضي الفلسطينية.

وطوفان الأقصى، هي عملية عسكرية نفذتها حركة "حماس" بشكل متزامن عبر الجو والبحر والبر، في السادسة والنصف من صباح السبت، واستهدفت الضربة الأولى لها مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية إسرائيلية.

 

وشهدت الدقائق الأولى من بدء العملية إطلاق خمسة آلاف صاروخ على أهداف إسرائيلية، شملت القدس وتل أبيب وأشدود والعمق الإسرائيلي، كما تسلل المئات من عناصر الحركة إلى مستوطنات غلاف غزة ونفذوا حرب شوارع ضد جنود الاحتلال.

مواد متعلقة

شبانة: مصيلحي يطلب ٣ مليون دولار للتنازل عن مابولولو

فلسطين: ارتفاع عدد شهداء ومصابي ضربات الاحتلال على غزة لـ 493 شهيدًا

جيش الاحتلال: لا نسيطر على السياج الحدودي مع غزة

باحث سياسي: أمريكا تحاول منح الاحتلال رخصة دولية لإبادة الفلسطينيين في غزة
الجريدة الورقية