الأمم المتحدة: نزوح أكثر من 123 ألف شخص من قطاع غزة

أعلنت منظمة الأمم المتحدة، أن أكثر من 123 ألف شخص نزحوا في قطاع غزة،وكان محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني الفلسطيني إن الغارات الإسرائيلية دمّرت عشرات المنازل فجر اليوم الإثنين، مؤكدًا أن جيش الاحتلال ينفذ غارات عنيفة تستهدف جميع مناطق قطاع غزة.

وأوضح "بصل"، خلال مداخلة على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن قطاع غزة بأسره مُعرّض للاستهداف من قبل غارات الاحتلال الإسرائيلي، مشيرًا إلى أن هناك صعوبات واضحة في الوصول إلى الأماكن المستهدفة بالغارات.

ونوه بأن أعداد قوافل الدفاع المدني غير كافية لانتشال الشهداء، الذين سقطوا جرّاء الغارات الإسرائيلية المستمرة، منذ السبت الماضي.

ويتواصل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الثالث تواليًا، موقعًا مزيدًا من الشهداء والجرحى في صفوف الفلسطينيين، ودمارًا في منازلهم وممتلكاتهم، وبالمؤسسات العامة والخاصة.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الاثنين، تشديد إجراءاتها العسكرية فى محافظات الضفة الغربية، لليوم الثالث على التوالى، عبر إغلاق حواجز، ومداخل المدن والبلدات والقرى، وعرقلة تنقل المواطنين الفلسطينيين.

وقالت مصادر فلسطينية في مدينة القدس المحتلة إن قوات الاحتلال واصلت إغلاق حواجز مخيم شعفاط، والحاجز القريب من مسجد بلال بن رباح، وبيت إكسا، وحاجز الجيب، أمام تنقل المقدسيين، ما أدى إلى عرقلة تنقل المواطنين، فيما سمحت بالدخول والخروج عند حاجزي الزعيم وحزما فقط.

وفي رام الله، أغلقت قوات الاحتلال الحاجز العسكري عند المدخل الشمالي لمدينة البيرة في كلا الاتجاهين، ومنعت مرور المواطنين، والبوابة الحديدية المؤدية إلى قرية النبي صالح شمال رام الله.

وفي جنين شمالا، واصلت قوات الاحتلال إغلاق حواجز سالم، والجلمة، وبرطعة، في كلا الاتجاهين.

وفي الخليل، أغلقت قوات الاحتلال معظم مداخل المدينة بشكل كامل، والبلدة القديمة من مدينة الخليل، ومداخل بلدات المحافظة ومخيماتها، ما اضطر المواطنين الفلسطينيين إلى سلوك طرق بديلة وترابية.

وفي الأغوار، شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية على حاجز الحمرا العسكري، ما تسبب بأزمة مرورية خانقة.