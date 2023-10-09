الإثنين 09 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين بسرقة كابلات شركة وقطع الإنترنت

محكمة جنايات القاهرة
محكمة جنايات القاهرة

قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة تشكيل عصابى بتهمة سرقة كابلات إحدى الشركات، لجلسة 17 أكتوبر. 

 

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وألقت أجهزة الأمن بالقاهرة على تشكيل عصابى بتهمة سرقة كابلات إحدى الشركات بمنطقة الزيتون مما أدى انقطاع الاتصال  وخدمة الإنترنت بالمنطقة، حرر محضر بالواقعة برقم 757 لسنة 2023 إدارى الزيتون، وتولت النيابة التحقيق.

 

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة الزيتون بلاغا من مدير سنترال بلاغا بسرقة كابلات من الشركة تسببت فى انقطاع الاتصال وخدمة الإنترنت فى المنطقة، انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة وتبين من تفريغ الكاميرات ظهور 5 أشخاص مستقلين سيارة "جامبو" وبحوزتهم الأدوات الخاصة بسحب كابلات الاتصالات، تم تشكيل فريق بحث وتبين من التحريات والتحقيقات أن وراء الواقعة 5 أشخاص أحدهم يعمل عامل فى الإذاعة والتليفزيون، وآخر نقاش وعامل وعاطل وسائق، تم القبض على المتهمين وإحالتهم للنيابة العامة لمباشرة التحقيق معهم، والتى أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق.

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