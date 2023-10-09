الإثنين 09 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023

صرف مرتبات
صرف مرتبات

موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023.. يكثف العاملون في الجهاز الإداري بالدولة البحث عن موعد موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023 بالزيادة الجديدة على أن يكون الحد الأدنى للرواتب 4 آلاف جنيه.

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 صرف مرتبات شهر أكتوبر2023 

وفقًا لوزارة المالية يتم صرف مرتبات شهر أكتوبر2023 بالزيادة، والتي ستكون بدءًا من 23 أكتوبر الجاري، كما يتم  صرف المتأخرات أيام 8،9،10 من الشهر ذاته، ويستمر صرف المرتبات على مدار 4 أيام، وتنتهي يوم الأربعاء الموافق 29 أكتوبر الجاري.

الحد الأدنى للأجور الجديد 

الدرجة السادسة 4000 جنيه بدلًا من 3500 جنيه.

الدرجة الخامسة 4500 جنيه بدلًا من 4000 جنيه.

الدرجة الرابعة 5000 جنيه بدلًا من 4500 جنيه.

الدرجة الثالثة 5500 جنيه بدلًا من 5000 جنيه.

الدرجة الثانية 6000 جنيه بدلًا من 5500 جنيه.

الدرجة الأولى 6500 جنيه بدلًا من 6000 جنيه.

درجة مدير عام 7000 جنيه.

الدرجة العليا 8000 جنيه.

الدرجة الممتازة 10000 جنيه.

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