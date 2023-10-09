موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023.. يكثف العاملون في الجهاز الإداري بالدولة البحث عن موعد موعد صرف مرتبات شهر أكتوبر 2023 بالزيادة الجديدة على أن يكون الحد الأدنى للرواتب 4 آلاف جنيه.

صرف مرتبات شهر أكتوبر2023

وفقًا لوزارة المالية يتم صرف مرتبات شهر أكتوبر2023 بالزيادة، والتي ستكون بدءًا من 23 أكتوبر الجاري، كما يتم صرف المتأخرات أيام 8،9،10 من الشهر ذاته، ويستمر صرف المرتبات على مدار 4 أيام، وتنتهي يوم الأربعاء الموافق 29 أكتوبر الجاري.

الحد الأدنى للأجور الجديد

الدرجة السادسة 4000 جنيه بدلًا من 3500 جنيه.

الدرجة الخامسة 4500 جنيه بدلًا من 4000 جنيه.

الدرجة الرابعة 5000 جنيه بدلًا من 4500 جنيه.

الدرجة الثالثة 5500 جنيه بدلًا من 5000 جنيه.

الدرجة الثانية 6000 جنيه بدلًا من 5500 جنيه.

الدرجة الأولى 6500 جنيه بدلًا من 6000 جنيه.

درجة مدير عام 7000 جنيه.

الدرجة العليا 8000 جنيه.

الدرجة الممتازة 10000 جنيه.