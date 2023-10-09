اقتران القمر مع النجم ريجولس.. يبعد 79 سنة ضوئية

كشف الدكتور أشرف تادروس، رئيس قسم الفلك السابق‏ لدى ‏المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن هناك اقتران للقمر مع النجم ريجولس أو قلب الاسد الليلة وهو ألمع نجوم برج الاسد.

اقتران القمر مع النجم ريجولس



وأضاف تادروس، عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي"الفيس بوك"،‏ أن النجم ريجولس وهو ألمع نجوم برج الأسد ويعتبر من النجوم اللامعة في سماء الليل عمومًا ، تبلغ كتلته 3.5 ضعف كتلة الشمس ويبعد عنا حوالي 79 سنة ضوئية.

موعد مشاهدة الاقتران



وأفاد رئيس قسم الفلك السابق لدى المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، يمكن رؤية هذا الاقتران بحلول الساعة 3:30 صباحا حيث نراهما متجاوران في السماء إلى أن يختفي المشهد في شدة ضوء الشفق الصباحي من جراء شروق الشمس، ويمكن رؤية هذا المشهد أيضًا في الفترة من 7 الى 11 أكتوبر ولكن تكون الزاوية بين الجرمين السماويين أقل ما يمكن محققة بذلك شرط الاقتران يوم 9 أكتوبر.



الظواهر الفلكية



وذكر، مشاهدة الظواهر الفلكية ممتعة ويحبها الهواة لمتابعتها وتصويرها بشرط صفاء الجو وخلو السماء من السحب والغبار وبخار الماء، والظواهر الليلية ليس لها أي أضرار على صحة الإنسان أو نشاطه اليومي على الأرض ، أما الظواهر النهارية المتعلقة بالشمس فقد تكون خطيرة على عين الإنسان لأن النظر إلي الشمس بالعين المجردة عموما يضر العين كثيرًا.

أفضل الاماكن لمشاهدة الظواهر الفلكية

كما أن أفضل الأماكن لمشاهدة الظواهر الفلكية عموما يكون في السواحل والحقول والصحاري والبراري والجبال.