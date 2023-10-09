رئيس منطقة الغربية الأزهرية يتابع امتحانات القبول بمعاهد القراءات

تابع فضيلة الشيخ عبداللطيف حسن طلحة، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الغربية الأزهرية، اليوم، امتحانات القبول التحريرية لمعاهد فتيات وبنين القراءات بطنطا، بمرحلتي التجويد والعالية وذلك بحضور الدكتور محمد النشرتي، مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية ورعاية الطلاب، والأستاذ حاتم قنديل، بقطاع المعاهد الأزهرية، ومدير التعليم النوعي بالمنطقة.

اطمأن فضيلته على انتظام الامتحانات، ومستوى الأسئلة، وتوفير الجو المناسب لأداء الامتحانات، حيث أدي الطلاب الراغبين في الإلتحاق بمعاهد القراءات بمرحلة التجويد امتحانات اليوم في مادتي الحساب والإملاء، بينما أدى طلاب مرحلة العالية الامتحانات في التجويد علمياً ويستكمل باقي الطلاب الامتحانات الشفهية.



جدير بالذكر أنه يشترط للقبول بمرحلة التجويد ألا يقل عمرالمتقدم لهذه المرحلة عن تسع أعوام ولا يزيد على اثنين وعشرين عاما للطلاب المصريين، وثلاثين عامًا للطلاب الوافدين، وأن يكون الطالب حافظًا للقرآن الكريم كله حفظا جيدًا، مع اجتياز اختبارات القبول المقررة لهذه المرحلة، وفيما يتعلق بمرحلة العالية يشترط ألا يقل عمر المتقدم عن أربعة عشر عامًا، ولا يزيد على سبعة وعشرين عامًا للطلاب المصريين، وثلاثين عامًا للطلاب الوافدين، وأن يكون الطالب حافظًا للقرآن الكريم كله حفظًا جيدًا، قبول الطلاب الحاصلين على شهادة التجويد دون دخول امتحانات القبول.