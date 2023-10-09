حالة الطقس في محافظة اسيوط صافٍ غالبًا والعظمي 34 درجة مئوية ..اليوم

حالة الطقس اليوم الاثنين 9 أكتوبر 2023 في محافظة اسيوط صافٍ غالبًا وستكون درجة الحرارة القصوى حوالي 34 درجة مئوية مع درجة حرارة صغرى تصل إلى 21 درجة مئوية. ستكون الرياح شمالية شمالية غربية بسرعة تتراوح من 10 إلى 22 كم في الساعة.

يشير مؤشر جودة الهواء إلى أنه غير صحي تماما، لذا ينصح الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية تنفسية باتخاذ الاحتياطات اللازمة. يُعتدَرَ بأنه معتدل، مما يعني أنه من الأفضل أن يتم البقاء في الظل وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة.

ستكون هناك هبات رياح تصل إلى 39 كم في الساعة، وستكون نسبة الرطوبة تتراوح بين 32٪ و 54٪. تصل درجة التكثف إلى 15 درجة مئوية، مما يعني أن الجو سيكون نسبياً رطبًا. سيكون الغطاء السحابي حوالي 33٪، مما يشير إلى أن السماء ستكون قليلاً غائمة.

يمكن أن تصل الرؤية إلى 15 كم، مما يعني أنه لن يكون هناك ضباب كثيف يؤثر على الرؤية في محافظة اسيوط. وستكون أعلى ارتفاع للسحب حوالي 9100 متر، مما يعني أنه قد يكون هناك بعض التشكيلات السحابية العالية في السماء.

في المجمل، ستكون الأحوال الجوية اليوم في محافظة اسيوط معتدلة مع درجات حرارة مرتفعة. يجب أن يتم الإشراف على مستوى الراحة حيث يمكن أن تؤثر الرطوبة والرياح المتقلبة على الشعور بالحرارة. الأشخاص الذين يخططون للخروج يجب أن يراعوا تلك العوامل والبقاء مرتاحين ومحميين في ظل الظروف الجوية المتوقعة.