الأسايطة يستغيثون: المحافظ يعشق المكتب .. عايزين مسؤول ميداني

محافظة أسيوط واحدة من المحافظات المصرية المهمة تعاني منذ فترة من العديد من التحديات والمشاكل التي تؤثر سلبا على حياة مواطنيها وفقا لاستطلاع رأي أجري يشير الكثير إلى أن محافظة أسيوط قد تحولت للأسوأ خلال فترة تولي اللواء عصام سعد منصب محافظ أسيوط.

أجرى «الوفد» استطلاعا للرأي لمقارنة اللواء عصام سعد محافظ أسيوط الحالي بالمحافظين السابقين لأسيوط وكان الاستطلاع حول مستوى الخدمات العامة في أسيوط مثل "المياه والكهرباء والنظافة والصرف الصحي وكيفية معاملة المواطنين من قبل المسؤولين الحكوميين ورؤساء الوحدات المحلية وعلى رأسهم المحافظ الحالي" وأظهر استطلاع الرأي أن المواطنين بمحافظة أسيوط يعتبرون الوضع الحالي في المحافظة من الأسوأ على الإطلاق ويقولون إن هذا التدهور حدث بسبب إدارة اللواء عصام سعد المحافظ الحالي لأسيوط حيث كانت النتيجة 163 صوتا قالوا إن الحالة كما هي و11 صوتا قالوا إنها أفضل و114 صوتا قالوا إنهم لا يعرفون و2497 صوتا قالوا إنها أسوأ

أحد المواطنين .. المحافظ الحالي هو الأسوأ في تاريخ المحافظة

ووفقًا للمشاركين في الاستطلاع يعود سبب هذا التحول إلى عدة عوامل متنوعة بما في ذلك مستوى الخدمات المتدني في المحافظة وعدم تعاطي جدي مع مشاكل البنية التحتية ونقص الفرص الاقتصادية والتنموية فضلاً عن ارتفاع معدلات الجريمة وانتشار الفساد.



يشير أحد المواطنين إلى أن المحافظ الحالي هو الأسوأ في تاريخ المحافظة ويرجع ذلك إلى عشق اللواء عصام سعد للعمل المكتبي فقط مما أدى إلى إهمال القضايا الأساسية في المحافظة.

وأبدى بعض المواطنين ل «الوفد» خلال الاستطلاع استياءهم من الوضع الحالي في أسيوط وقالوا إنه يجب على حزب وصحيفة وبوابة «الوفد» أن تأخذ بعين الاعتبار رؤية المواطنين وأشاروا إلى أن أسيوط كانت تعتبر إحدى أجمل محافظات مصر ولكنها الآن تعاني من مشاكل كبيرة في مستوى الخدمات التي لا تليق بالإنسانية مثل "ضعف المياه وانقطاعها المستمر في العديد من المناطق وتدهور التيار الكهربائي وتسببه في تلف الأجهزة المنزلية وانعدام النظافة ووجود العديد من مقالب النفايات والقمامة في الشوارع".



وعلى الرغم من مرور عدة سنوات على قدوم اللواء عصام سعد لمنصب محافظ أسيوط إلا أن هناك تعبيرات عن خيبة الأمل وعدم الثقة في نجاح إدارته... فقد انتقد بعض المشاركين في الاستطلاع قلة الشفافية وعدم التواصل مع الجمهور وتأخر في تحقيق التنمية وتحسين الخدمات العامة.

ولا يعد هذا الاستطلاع إلا آراء المشاركين في الاستبيان إلا أنه يسلط الضوء على قلق أهالي أسيوط بشأن الحالة الحالية لمحافظة أسيوط هذه المخاوف تعزز الحاجة إلى زيادة الجهود المبذولة لتحسين الإدارة المحلية وتلبية احتياجات المواطنين.



واحدة من الانتقادات الرئيسية التي توجه للواء عصام سعد هي اهتمامه الشديد بالشي الإعلامي الذي يثير الكثير من الجدل ويقول البعض إن المحافظ يظهر في الأخبار المحلية في حين يكون غائبا عن المحافظة عندما يتم السؤال عنه في ديوان عام المحافظة وتعتبر هذه الظاهرة مؤشرا على عدم تفرغه الكامل للعمل الميداني في المحافظة.

ويضيف أحد المواطنين أن المحافظ يحب الشهرة والظهور الإعلامي حتى درجة أنه يظهر في الأخبار بنفس الملابس عدة أيام متتالية ولكن عندما يتم البحث عنه في المحافظة نجده مسافرا خارج أسيوط مما يثير استغراب أهالي أسيوط.

وبعض المواطنين يذكرون أنهم يرون اللواء عصام سعد في الأخبار بملابس مختلفة داخل الخبر الواحد المنشور علي صفحة المحافظة الرسمية هذا التصرف يثير الاستياء بين الكثير من الأهالي.



ويواصل المواطن الحديث مشيرًا إلى أنه يرى المحافظ في أخبار أخرى بملابس مختلفة كما لو كان يشارك في عرض أزياء مما يجعله يشعر بعدم جدية المحافظ في تأدية مهامه.



وفي هذا السياق، يناشد المواطنين صحيفة الوفد ووسائل الإعلام بشكل عام أن تتبني قضايا المواطنين في أسيوط وتساندهم في مطالبهم .. فقط من خلال دعم الصحف والإعلام لهم يأمل أهالي اسيوط في أن يتم إقالة محافظ أسيوط وتعيين شخصية مؤهلة وملتزمة لتحقيق التقدم والتنمية في المحافظة.



وناشد أحد المواطنين بضرورة أن يتم التصدي للمشاكل الحالية في أسيوط والعمل على تحقيق التقدم والتنمية في المحافظة .. يجب أن يكون هناك التزام من قبل الحكومة والمسؤولين لتلبية احتياجات الأهالي وتحسين الخدمات وتوفير فرص العمل والتعليم الجيد.



ويستكمل الحديث مواطن اخر بان هناك حاجة ملحة لتحسين الأوضاع في محافظة أسيوط والعمل على تحقيق التقدم والازدهار وناشد مجلس الوزراء ومجلس المحافظين تبني المشاكل والتحديات التي تواجهها محافظة اسيوط ودعم المطالب العادلة للمواطنين برحيل المحافظ الحالي عصام سعد.



ويعتبر استطلاع الرأي هذا إشارة واضحة إلى ضرورة تحسين أداء محافظ أسيوط وأخذ بعين الاعتبار الاحتياجات والمطالب العاجلة لأهالي محافظة أسيوط، ومن المتوقع أن تضع تلك النتائج مسؤولية كبيرة على عاتق الحكومة وتشجعها على تنفيذ إجراءات عاجلة للتحسين وتعزيز حياة المواطنين في المحافظة.

كما أكد مواطن آخر أن رؤساء الأحياء وخاصة رئيس حي شرق لم يعد يلتقي بالمواطنين ولا يشرف علي الحي إلا من خلال مكتبه ولا يشرف علي الحي من أرض الواقع في الشوارع مما أثر سلب على الخدمات المقدمة للمواطنين مثلما يفعل محافظ أسيوط.

وأضاف أحد المواطنين بأن رؤساء الأحياء وخاصة رئيس حي شرق أسيوط يعتمدون على محافظ أسيوط في إدارة الحي حيث لا يظهرون أي قدرة على اتخاذ القرارات المناسبة بشأن المشاكل المحلية ويشير المواطن إلى أن المحافظ يميل إلى الترويج لنفسه من خلال وسائل الإعلام إذ تتم رؤية تقارير عنه وغالبا يكون متواجدا خارج أسيوط عندما يتم سؤاله عند المحافظة.



وتشير النتائج إلى وجود انتشار للفساد والرشوة في مؤسسات الدولة بأسيوط حيث يشعر المواطنون بعدم احترام حقوقهم وجودة الخدمات المقدمة لهم ولذا فإن الغضب والاحتجاجات قد زادت في محافظة أسيوط خلال الفترة الأخيرة.

وعلى خلفية هذا الاستطلاع يناشد المواطنون صحيفة «الوفد» بضرورة تبني قضاياهم ومساندتهم في محاربة الفساد وسوء الإدارة وذلك حتى يتم تنحي اللواء عصام سعد عن منصبه كمحافظ لأسيوط أو يتم استبدال محافظ أسيوط الحالي ويخلد إلى النسيان ويأمل المواطنون أن تسهم الجهود في تحقيق التغيير المنشود وتحسين الأوضاع الحالية للمحافظة.



وأعربوا عن رغبتهم في أن تلقي بوابة «الوفد» نظرة على نفق الزهراء "ممر المشاة" لنري حالته السيئة جدًا.

ويستكمل مواطن آخر بأن هذه الأفعال غير مقبولة وتعكس نوعًا من الإهمال والتقصير في أداء المسؤوليات المنوطة بالمحافظ. وعلى وجه الخصوص يطالب المواطنون بالتزام المحافظ بواجبه تجاه المحافظة وتحسين الخدمات المقدمة وإيجاد حلول فعالة للمشاكل التي يعاني منها السكان.



في سياق متصل يجب التأكيد على أهمية تكاتف الجهود بين المواطنين والمسؤولين للعمل على حل هذه المشكلات المتنامية حيث لا يمكن أن يحقق أي تغيير حقيقي دون التعاون والتفاهم المشترك. على الجهات المعنية أن تقدم استجابة سريعة وجدية لمطالب المواطنين بهدف تحسين الحالة العامة لمحافظة أسيوط وتحقيق تطلعات أهاليها