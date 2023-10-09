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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

استاذ بجامعة القدس: المقاومة لها رؤية سياسية وتتجهز لـ"مرمغة" أنف الجنود الإسرائيليين

أحداث غزة
أحداث غزة

أحداث غزة تشهد خلال الدقائق الأخيرة تصاعد كبير من خلال استمرار الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة من جانب والقذف بالصواريخ من قبل المقاومة الفلسطينية من جانب، وذلك وسط محاولات من الكثير من الدول العربية والأوروبية لوقف هذا التصعيد.

 

وأوضح الدكتور أيمن الرقب، استاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن المقاومة وضعت استراتيجية واضحة في عمليتها "طوفان الأقصى"، مشددًا أن ما حدث أمس هو طوفان للمياه الراكدة قامت به الفصائل الفلسطينية.

 

وتابع: "هناك ظلم للقضية فلسطينية بشكل كبير.. لن نقبل بالتمدد تجاه سيناء هذه السيناء لمصر ونرفض التمدد به.. هذا الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي"، موضحًا أن المجتمع الدولي يصمت حينما يتعلق الأمر بإسرائيل ويتحرك إذل تعلق بفلسطين، وجاء ذلك خلال حواره مع الإعلامي خيري رمضان، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة “القاهرة والناس”.

 

ونوة بأنه يرى المجتمع الدولي يقدم الدعم لإسرائيل، موضحًا أن المقاومة الفلسطينية أحدثت زلزال في العالم، والمقاومة تتجهز لمرمغة أنف الجنود الإسرائيلي في قطاع غزة، مشددًا على أن قطاع غزة لها رؤية سياسية وهو اعتراف الاحتلال بالأراضي الفلسطينية.

 

وتابع الدكتور أيمن الرقب، استاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، :"العالم الذي يساند إسرائيل الأن هو الذي شرعن وجود الاحتلال".

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