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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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مستشار الرئيس الفلسطيني: أمريكا الراعي الرسمي للعدوان الإسرائيلي ومواصلة دعمها سياسة خرقاء

تدعم أمريكا إسرائيل
تدعم أمريكا إسرائيل عسكريًا

وصف المستشار محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، الأوضاع في الأراضي الفلسطينية في أعقاب عملية طوفان الأقصى بأن الوضع غاية في الصعوبة، وأن هناك مذبحة حقيقية ترتكب في قطاع غزة.

 

وأكمل: “بالفعل مساء اليوم امتدت الاشتباكات لرام الله وبالفعل سقط شهداء في رام الله في مواجهة مع جيش الاحتلال الإسرائيلي وعدد من الإصابات"، منوهًا إلى أن  البلاد في ساحة مفتوحة من النضال في كل شبر من الأراضي الفلسطينية المحتلة من القدس لجنين ومن غزة لرام الله.

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مستشار الرئيس الفلسطيني: الدفاع عن النفس حق مشروع ولا يوجد احتلال بلا ثمن


وبين خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن المذبحة التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني  تستفيد فيه من دعم أمريكي عدواني مطلق داعم للإرهاب الإسرائيلي.


وشدد في تعليقه على الدعم الأمريكي الذي أبدته إدارة بادين تجاه تل أبيب: "لا نبالغ أن واشنطن هي الراعي الرسمي للعدوان الإسرائيلي وكل الدم تتحمل مسؤوليته الولايات المتحدة وعلى العالم أن يفهم ذلك ويعي أن سياسة الكيل بمكيالين وتدليل إسرائيل وحماية الاحتلال ودعمها سياسيًا وقانونيًا وعسكريًا بالعتاد وهي سياسة عدوانية خرقاء".

وثمن الهباش تضامن الفصائل الفلسطينية والمقاومة ودورها فيما أسماه ساحة النضال المفتوحة، قائلا: “نحاول وسط هذا الوضع أن ندافع عن أنفسنا وهو حق مشروع والمقاومة حق مشروع وواجب أن نمارسها حماية لأنفسنا ومقدساتنا”.

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