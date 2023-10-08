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الإثنين 09 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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تامر أمين: السلام لن يتحقق في ظل وجود احتلال وظلم (فيديو)

الإعلامي تامر أمين
الإعلامي تامر أمين

علق الإعلامي تامر أمين على الأوضاع بين فلسطين وإسرائيل، قائلا: "ما حدث أمس أكد على أنه لا يوجد نظام أمني قوي بنسبة 100%".

أين هو الموساد من تحضيرات عملية طوفان الأقصى؟

وأضاف تامر أمين خلال تقديمه برنامج “آخر النهار” المذاع على قناة “النهار”:" ماذا عن جهاز الموساد المعروف بأنه الأقوى في العالم..أين هو الموساد من تحضيرات عملية طوفان الأقصى؟"، متابعا:" أحد القادة الفلسطينيين ظهر إعلاميا وتحدث عن خطة طوفان الأقصى".

وتابع تامر أمين: "ما حدث بالأمس دليل على أن  ما يتردد عن الكيان الصهيوني ليس له أساس من الصحة، وأحاديثه كلها أكاذيب، ولذلك يجب علينا أن نعيد فهم الصورة ومانديش حد أكبر من حجمه".

وأردف: "السلام لن يتحقق في ظل وجود احتلال وظلم..سيتحقق فقط بالأمل والعدل وإعادة الحقوق لأصحابها".

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