جمهورية الكونغو الديمقراطية.. محكمة عسكرية تحكم على عضو برلماني بالإعدام بتهمة الخيانة

حكم نظام القضاء العسكري على عضو في البرلمان لإدوارد موانغاتشوشو ، مالك شركة تعدين استراتيجي ، بالإعدام في كينشاسا بتهم تشمل "المشاركة في حركة تمرد M23" و "الخيانة" في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وغالبا ما تصدر عقوبة الإعدام في جمهورية الكونغو الديمقراطية، ولكنها لم تطبق منذ 20 عاما، وتخفف بشكل منهجي إلى السجن مدى الحياة.

وفي أغسطس، طلب الادعاء السجن مدى الحياة لإدوارد موانغاتشوشو، البالغ من العمر 70 عاما، وهو ممثل منتخب لماسيسي، في مقاطعة شمال كيفو المضطربة (شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية).

ولم تمنح المحكمة العسكرية العليا أي ظروف مخففة للرجل المدان، الذي لم يكن حاضرا عند النطق بالحكم، كما لاحظ فريق وكالة فرانس برس. وقد أدين بتهمة "الحيازة غير القانونية لأسلحة وذخائر حربية" و "المشاركة في حركة تمرد M23" و "الخيانة" ، حسبما قال الجنرال روبرت كالالا ، رئيس المحكمة العليا.

حركة 23 مارس، التي تعني "حركة 23 مارس"، هي تمرد يغلب عليه التوتسي استولت، بدعم من رواندا وفقا لكينشاسا، على مساحات شاسعة من الأراضي في شمال كيفو منذ نهاية عام 2021.

وألقي القبض على موانغاتشوتشو في 1مارس في كينشاسا، واحتجز أولا في ماكالا، السجن الرئيسي في العاصمة الكونغولية، ثم نقل إلى سجن ندولو العسكري، حيث عقدت نحو 30 جلسة استماع في محاكمته.

وبرئت ساحة المتهم الآخر، روبرت موشاماليروا، وهو نقيب في الشرطة حوكم بتهمة "انتهاك الأوامر"، وأمرت المحكمة بالإفراج عنه فورا.

وأعلن دفاع السيد موانغاتشوتشو، الذي طلب تبرئته، عزمه على الاستئناف أمام المحكمة العليا. وفي حديثه إلى الصحافة، ندد توماس غاماكولو ب "القرار الجائر، بدافع اعتبارات غريبة عن القانون".

ووفقا له، إنها «محاكمة قائمة على الكراهية العرقية والخصومات». وقال السيد غاماكولو: "لم نتمكن أبدا من إثبات أن للسيد موانغاتشوتشو أي صلات برواندا"، ولكن "بسبب 'انتمائه'، أنشأنا قرينة بالذنب".

- علاقات وثيقة مع رواندا -

"من الصعب جدا اليوم في بلدنا العيش أو الوجود كتوتسي" ، أعرب المحامي عن أسفه.

وأوضحت المحكمة العليا أن الإجراءات ضد السيد موانغاتشوتشو بدأت عندما قام متمردو حركة 23 مارس، الذين استولوا على بلدة روبايا المنجمية (كيفو الشمالية)، "بطردهم السكان المحليون المنظمون في حركة للدفاع عن النفس".

وأضافت أثناء تلاوة الحكم أن هذا الأخير اكتشف بعد ذلك مخبأ للأسلحة في موقع بيباتاما مملوكا لشركة بيسونزو للتعدين (SMB) ، التي يملكها السيد موانغاتشوتشو.

وفي مرافعته الختامية، جادل الدفاع بأن المتهمين كانوا "أشخاصا يطلقون على أنفسهم اسم "فلاحي الهوتو" وأعضاء في جماعة نياتورا المسلحة" الذين "زعموا أنهم اكتشفوا مخبأ للأسلحة" في موقع التعدين.

يوم الجمعة ، عادت المحكمة أيضا مطولا إلى شهادة اختبار كوفيد التي أصدرها السيد موانغاتشوتشو في كيغالي في مايو 2021 ، بحجة أن هذا دليل على "العلاقات الوثيقة" للنائب الكونغولي مع "رواندا ، البلد الذي هاجم جمهورية الكونغو الديمقراطية".

وقيل أيضا إن المعادن التي تنتجها شركته "أرسلت إلى رواندا" وأن وثيقة عثر عليها في خزنته تشير إلى أنه يملك "عقارات في رواندا" وأنه "قلق للغاية بشأن تنمية رواندا".

وأثناء المحاكمة، ادعى السيد موانغاتشو أنه تعرض للتهديد من جانب حركة 23 مارس وسلطات الأمن الرواندية.

وكان قد بدا مريضا وضعيفا بشكل واضح خلال جلسات الاستماع. ورفضت طلبات الإفراج المؤقت عنه لأسباب صحية.