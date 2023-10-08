الأحد 08 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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قتال شوارع عنيف بين جنود الاحتلال ومقاتلي حماس.. شاهد

مقاتلون من حماس
مقاتلون من حماس

 نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي فيديو لما زعم أنه قتال بين جنوده وأفراد من حركة حماس الفلسطينية في شوارع بجنوب إسرائيل اليوم الأحد.

 وتأتي تلك المعارك إثر توغل جديد لأفراد بحركة حماس داخل إسرائيل اليوم عقب الهجوم غير المسبوق للحركة منذ أمس السبت في عملية طوفان الأقصى.

 تطارد قوات الاحتلال الأحد مئات المقاتلين الفلسطينيين الذين تسللوا إلى أراضيها وتواصل قصف قطاع غزة، فيما حذّر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو من "حرب طويلة وصعبة"، بعدما خلّف القتال مع حركة حماس نحو ألف قتيل في الجانبين.

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 وأسفرت المعارك عن "أكثر من 600 قتيل" في الجانب الإسرائيلي وأكثر من ألفي جريح 200 منهم "في حالة حرجة"، وفق المكتب الإعلامي الحكومي.

 وفي قطاع غزة، حيث نفّذ جيش الاحتلال عشرات الغارات الجوية الانتقامية منذ السبت، أفادت وزارة الصحة بسقوط 370 قتيلًا ونحو 2200 جريح.

 وشاهد صحافي في وكالة فرانس برس في جنوب إسرائيل عدة جثث ملقاة على الطريق الواصل إلى شاطئ زيكيم بينما توقفت العديد من المركبات الإسرائيلية التي ترك إطلاق الرصاص أثره عليها.

 

 شاهد الفيديو..

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