الوادى الجديد تنظم 13 ندوة تثقيفية توعوية لطلاب المدارس

أكد المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل التعليم بالوادي الجديد، على بدء فعاليات برنامج التثقيف الصحي لطلاب المدارس، تم تنفيذ 13 ندوة صحية توعوية لطلاب المدارس في جميع المراحل التعليمية في الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة، بالتنسيق والتعاون مع قطاع الصحة في المحافظة.

وأوضح وكيل التعليم بالوادي الجديد، أن خطة التثقيف الصحي داخل المنشآت التعليمية تتضمن عدة موضوعات هامة، بما في ذلك صحة الفم والأسنان والنظافة الشخصية ومتحور أوميكرون والتغذية السليمة وصحة المراهقات والإسعافات الأولية وسرطان الثدي.

وأكد وكيل التعليم، على تنفيذ الندوات في جميع الإدارات التعليمية لمختلف مراحل التعليم، بما في ذلك المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية، من قبل المختصين من إدارة التثقيف الصحي في مديرية الصحة، بالتعاون مع المسئول عن الصحة في قطاع تعليم المحافظة، إدارة الاتصال السياسي.

وفي سياق آخر، تم تنظيم ورش عمل تفاعلية للطلاب بهدف زيادة وعيهم بأهمية الصحة العامة وكيفية الحفاظ على صحتهم وصحة الآخرين، تضمنت هذه الورش المحاضرات المرئية، والأنشطة العملية، والنقاشات الجماعية، وكذلك توزيع مطويات ومواد توعوية للطلاب.

وأشاد وكيل التعليم بالجهود المبذولة من قبل القطاع الصحي في المحافظة لتنفيذ هذا البرنامج التثقيفي الهام، كما أكد أن رؤية التثقيف الصحي تأتي في إطار توجيهات وزارة التعليم لتعزيز الوعي الصحي بين الطلاب وتمكينهم من اتخاذ القرارات الصحية الصائبة.

هذا البرنامج التثقيفي يأتي في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد نتيجة جائحة فيروس كورونا، حيث تكون الصحة العامة أمرًا حاسمًا للجميع، ومن خلال تعزيز الوعي الصحي لدى الطلاب، يتوقع أن ينعكس ذلك إيجابًا على سلوكهم وقدرتهم على اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحفاظ على صحتهم وصحة المجتمع بأكمله.

ومن المهم أن يتم استمرار هذا البرنامج التثقيفي في المستقبل، حيث يمكن للطلاب أن يستفيدوا من المعلومات والمهارات التي اكتسبوها لفهم أهمية الحفاظ على صحتهم وتطبيق السلوكيات الصحية في حياتهم اليومية.

بهذه الجهود المبذولة في محافظة الوادي الجديد، يمكن أن تكون لدينا جيل من الشباب المثقف صحيًا ومسؤول وقادر على تحقيق التغيير الإيجابي في المجتمع. وهذا بالتأكيد يعود بالفائدة على المحافظة والمجتمع بشكل عام في المستقبل.

تعليم الوادى الجديد ينظم 13 ندوة تثقيفية توعوية لطلاب المدارس بالإدارات التعليمية

تعليم الوادى الجديد ينظم 13 ندوة تثقيفية توعوية لطلاب المدارس بالإدارات التعليمية

تعليم الوادى الجديد ينظم 13 ندوة تثقيفية توعوية لطلاب المدارس بالإدارات التعليمية