أهلي 2003 يهزم المصري البورسعيدي بثنائية في بطولة الجمهورية

حقق فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٣ فوزًا ثمينًا على نظيره المصري بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم الأحد، بالسويس، ضمن الجولة السادسة من بطولة الجمهورية.

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افتتح محمد حمدي التسجيل للأهلي، وأضاف إبراهيم عبدالحكيم الهدف الثاني، وذلك خلال الشوط الأول، وقلص المصري الفارق بهدف وحيد في الشوط الثاني.

وبدأ «أهلي ٢٠٠٣» المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: طارق حسن.

الدفاع: إبراهيم عبدالحكيم - محمد أحمد «شرقية» - إسلام عبدالله.

الوسط: ميدو نبيل - محمد وائل - أحمد أشرف - مصطفى أبو الخير.

الهجوم: محمد حمدي - عبدالرحمن شريف - محمد أسامة «ميدو».

وشارك سمير محمد بدلًا من محمد حمدي، وعلي نادر بدلًا من عبدالرحمن شريف، وأحمد طعيمة بدلًا من أبو الخير، وعبدالله زيدان بدلًا من ميدو أسامة، وعبدالجواد عبدالرحمن بدلًا من أحمد أشرف.

بهذا الفوز رفع «أهلي ٢٠٠٣» رصيده إلى ١٥ نقطة، ليعتلي صدارة الترتيب، بعدما فاز في ٥ مباريات وخسر مرة واحدة، حيث فاز على بلدية المحلة ١ - صفر، وعلى الجونة ٤ - صفر، وعلى السد بأسوان ٢ - صفر، وخسر أمام الاتحاد صفر - ١، وفاز على إنبي ٢ - ١، وعلى المصري ٢ - ١، مسجلًا ١١ هدفًا، مقابل ٣ أهداف في مرماه.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٣ بالأهلي كلًا من أحمد عبدالظاهر مدربًا عامًّا، وخالد عثمان مدربًا للحراس، ومحمد راشد، المدير الإداري، وعلاء مأمون طبيب الفريق، وعبدالحميد حسين أخصائي التدليك.