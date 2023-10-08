شاهد لحظة بكاء وإصابة إمام عاشور خلال مواجهة الأهلي والإسماعيلي

تعرض النجم الدولي المصري إمام عاشور للإصابة في مواجهة النادي الأهلي أمام نظيره الإسماعيلي، الجارية على ملعب ستاد برج العرب، ضمن مواجهات الجولة الثالثة من مباريات الدوري المصري الممتاز لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

بعد إصابة إمام عاشور أظهرت الكاميرات بكاء شديد من اللاعب الذي خرج للمستشفي بجوار ملعب برج العرب، ولم يكمل اللقاء بسبب شدة الإصابة التي تعرض لها.

خرج إمام عاشور في الدقيقة 31 من الشوط الأول ونزل بدلًا منه اللاعب طاهر محمد طاهر، وأثبتت الفحوصات الطبية التي خضع لها اللاعب أن إصابته عبارة عن تورم في مشط القدم.

لحظة بكاء إمام عاشور بسبب الإصابة

انهيار إمام عاشور من البكاء بعد إصابته في مباراة الإسماعيلي😢😢#دوري_نايل pic.twitter.com/nxMjqtNKEz — OnTime Sports (@ONTimeSports) October 8, 2023

قصة صور لحظة إصابة إمام عاشور