تعليم الوادي الجديد توزع نسخًا للقرآن الكريم على الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة

شهد المهندس سيد عبدالعزيز، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، فعاليات توزيع القرآن الكريم مترجما بلغة الإشارة للطلاب ذوي الإعاقة بمدينة الخارجة "مدرسة الأمل للصم وذوي الإعاقة" "الإعاقة السمعية والتربية الفكرية".

وقدم الشكر والتقدير لجميع العاملين في المدرسة على ظهورهم اللائق والمشرف وأدائهم الجيد للعمل.

وبدأت الجولة بمشاركة وكيل التعليم بالوادي الجديد فعاليات الطابور الصباحي مع الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة بمدينة الخارجة، برفقة مدير إدارة أمن المديرية بتأدية التمارين الرياضية والإذاعة الصباحية، تلتها مجموعة من الأنشطة التربوية والترفيهية لتزويد الطلاب بالطاقة والنشاط في يوم دراسي جديد والمشاركة في كافة المناسبات لما لها من أثر إيجابي في نفوسهم الطابور.

وأشاد وكيل الوزارة، بتوفير جميع الأجواء المناسبة للطلاب لقضاء وقت سعيد داخل المدرسة والاهتمام بتقديم كافة أشكال الدعم لهم، وأكد على ضرورة نشر ثقافة الود والترابط بين الطلاب ومشاركتهم في جميع المناسبات، لأنها لها تأثير إيجابي كبير في نفوسهم، وسنبذل قصارى جهدنا لإسعادهم.

"تعليم الوادي الجديد" توزع نسخاً للقرآن الكريم على الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة

"تعليم الوادي الجديد" توزع نسخاً للقرآن الكريم على الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة

"تعليم الوادي الجديد" توزع نسخاً للقرآن الكريم على الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة

"تعليم الوادي الجديد" توزع نسخاً للقرآن الكريم على الطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة