إنطلاق فعاليات مسابقة المصرف المتحد في حفظ القرآن الكريم بجنوب سيناء

انطلق فعاليات مسابقة "المصرف المتحد في حفظ القرآن الكريم" بمحافظة جنوب سيناء، التي أطلقته منطقة جنوب سيناء الأزهرية، بالتعاون مع مديرية الأوقاف، وتحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، خلال الفترة من 8 حتى 16 أكتوبر الجاري.

وقال الشيخ سعيد خضر، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة جنوب سيناء الأزهرية، إن المسابقة مستمرة على مدار 10 أيام متواصلة، بواقع يوم بكل مدينة من مدن المحافظة، لإتاحة الفرصة للجميع للمشاركة في هذه المسابقة، التي تهدف إلى هو تدعي بناء جيل من الشباب المتعلم والمسلح بأحدث النظريات العلمية، وفي نفس الوقت حافظ وواعي لقواعد وأصول دينه وشريعته.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية، في تصريح اليوم، أن المسابقة تعتمد على محورين، إحداهما تفعيل منظومة الشمول المالي من خلال جوائز مسابقة القرآن الكريم، باستخدام أحدث التقنيات للخدمات البنكية للوصول إلى جميع الفئات المجتمعية باختلاف التوزيع الجغرافية، لذا كانت جوائز مسابقة القرآن الكريم، تتضمن إصدار بطاقات مدفوعة مقدمًا لكل الفائزين، متضمنة قيمة الجائزة باسم الفائز، ورقم سري خاص به يستطيع من خلاله التعامل مع أكثر من 200 ماكينة صراف آلي للمصرف المتحد.

وتابع: "أم المحور الثاني ، يتضمن المشاركة القومية في تجديد الخطاب الديني الأمر الهام في هذه المرحلة من تاريخ الوطن".

وأشار إلى أن مسابقة حفظ القرآن الكريم انطلقت اليوم، ببيت شباب الأزهر بمدينة طور سيناء للمتسابقين من أبناء المدينة، ومن المقرر أن تنطلق غدًا الإثنين بمعاهد أبورديس وأبوزنيمة الزهرية للمتسابقين من المدينتين.

وأكد أنه من المقرر أن تنطلق المسابقة بمدينة رأس سدر يوم الثلاثاء المقبل، بمعهد السادات الإعدادي، والأربعاء المقبل للمتسابقين من مدينة سانت كاترين كل متسابق في المعهد التابع له، الخميس المقبل، للمتسابقين من مدينة دهب، بمعهد دهب الابتدائي.

وأشار إلى أنه ستنطلق المسابقة بمدينة شرم الشيخ يوم السبت، الموافق 14 أكتوبر الجاري بمعهد شرم الشيخ النموذجي، والأحد الموافق 15 أكتوبر الجاري، للمتسابقين من مدينتي نويبع وطابا، بمعهد نويبع ومعهد الترابين ومسجد طابا، والإثنين الموافق 16 أكتوبر الجاري للمتسابقين من مدينة طور سيناء ببيت شباب الأزهر بمدينة طور سيناء.