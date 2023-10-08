المدير العام للإيسيسكو يختتم زيارته إلى مصر بلقاء وزير التعليم العالي

اختتم الدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، زيارته مصر، بعقد اجتماع مع الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية رئيس المؤتمر العام للإيسيسكو، حيث بحثا مستجدات الشراكة المتميزة بين المنظمة ومصر في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

إطلاق عام الإيسيسكو للشباب:

واستهل الدكتور المالك الاجتماع، الذي انعقد اليوم الأحد (8 أكتوبر 2023)، بالتعبير عن خالص الشكر والامتنان لجمهورية مصر العربية، على استضافة احتفالية إطلاق عام الإيسيسكو للشباب، وإلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، على رعايته الكريمة لهذا العام، الذي سيتضمن تنفيذ العديد من البرامج والمشاريع في دول العالم الإسلامي لفائدة الشباب.

كما أعرب المدير العام للإيسيسكو عن عظيم التقدير للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء على تشريفه حفل الإطلاق بالحضور، نائبًا عن فخامة الرئيس السيسي، وللدكتور محمد أيمن عاشور وفريق عمله في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على ما بذلوه من جهود لتخرج احتفالية إطلاق عام الإيسيسكو للشباب بهذه الصورة المبهرة.

ومن جانبه أكد الدكتور عاشور أن استضافة مصر لهذا الحدث الكبير، تأتي في إطار استراتيجيتها لبناء قدرات الشباب، وإعطائهم الفرصة للقيام بدورهم المحوري في التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن وزارة التعليم العالي تدعم الموهوبين والمبتكرين من الشباب.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة مستجدات الشراكة بين المنظمة ومصر في مجالات التربية والعلوم والثقافة، وأبرز المبادرات والبرامج والمشاريع، التي سيتم تنفيذها خلال عام الإيسيسكو للشباب.

وفي الختام تم الاتفاق على استمرار التنسيق بين الجانبين، ومواصلة الاجتماعات على مستوى الخبراء لوضع الخطط التنفيذية ومتابعة المبادرات المشتركة.