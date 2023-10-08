رئيس جامعة الوادي الجديد ونائبه يشاركان في إطلاق "عام الإيسيسكو للشباب 2023"

شارك الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، في الاحتفال الدولي الهام الذي نظمته المنظمة العالمية الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لإطلاق "عام الإيسيسكو" شباب."

يتم ذلك تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية. مصري. للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو، الألكسو، الإيسيسكو)، والدكتور سالم بن محمد المالك، المدير العام للمنظمة الإسلامية العالمية للتربية. العلوم والثقافة "الإيسيسكو"