رئيس جامعة كفر الشيخ يشارك فى إطلاق "عام الإيسيسكو للشباب" بالعاصمة الإدارية

شارك رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور عبد الرازق دسوقي ، فى الاحتفالية الدولية الكُبرى التي نظمتها منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لإطلاق "عام الإيسيسكو للشباب"

وافتتحها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، والدكتور سالم بن محمد المالك المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة وعدد من وزراء الدول الإسلامية، والسفراء، ورؤساء الهيئات والمنظمات الدولية، وورؤساء الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية، وذلك بالعاصمة الإدارية الجديدة.

بدأت الافتتاحية بعرض فيلم تسجيلي حول أنشطة منظمة "الإيسيسكو" تلاها كلمة للدكتور سالم المالك، مدير عام الإيسيسكو، ثم فيلم تسجيلي حول جهود الدولة المصرية لدعم الشباب وسبل الابتكار والإبداع، تلاه كلمة للدكتور أيمن عاشور ، وزير التعليم العالى والبحث العلمي، حول ترأس مصر لمؤتمر عام الإيسيسكو للشباب ٢٠٢٣.