الأحد 08 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

ندوة "تاريخ البهجة" بقصر الأمير طاز.. الليلة

بوابة الوفد الإلكترونية

يستضيف مركز إبداع قصر الأمير طاز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية في السابعة مساء اليوم، الأحد،  فعالية جديدة من فعاليات صالون نفرتيتي الثقافي وتقام هذا الشهر بعنوان : "احتفالات المصريين.. تاريخ من البهجة".

يستضيف الصالون د. ميسرة عبدالله نائب مدير هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية وأستاذ الآثار المصرية القديمة، د. خلف الميري أستاذ التاريخ الحديث بكلية الآداب جامعة عين شمس، و د. محمد شبانة أستاذ الموسيقى والتراث الشعبي  بأكاديمية الفنون.

يتناول الضيوف الحديث حول الاحتفالات المصرية عبر العصور مع التركيز على الطرق التي تم اتباعها للحفاوة بمنجزات الحياة بما تحويه من مناسبات وأعياد وانتصارات، وكيفية استمرارها كتراث حي ومعاش بين المصريين.

يتخلل الصالون تقديم الفنانين أدهم آسر، و محمود عزت عرض فني موسيقي يتضمن بعض أغاني الاحتفالات والبهجة المصرية .

يذكر ان صالون نفرتيتي الثقافي، يعقد الأحد الثاني من كل شهر بقصر الأمير طاز لمناقشة أهم القضايا الثقافية والفكرية  الأثرية المثارة على الساحة، وقام بتأسيسه ست سيدات يعملن في مجال الصحافة والإعلام هن الإذاعية وفاء عبد الحميد والصحفيات: كاميليا عتريس، مشيرة موسى، نيفين العارف، أماني عبدالحميد، وفتحية الدخاخنى.

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