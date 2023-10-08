البورصة البحرينية تغلق تعاملاتها على هبوط

أقفل مؤشر البحرين العام فى البورصة البحرينية خلال تعاملات جلسة، اليوم الأحد، عند مستوى 1,949.12 بانخفاض قدره 1.75 نقطة عن معدل الإقفال السابق, كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 735.60 بانخفاض قدره 2.24 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

البورصة البحرينية

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة فى البورصة البحرينية مليونًا و793 ألفًا و82 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 454 ألفًا و704 دنانير بحرينية، نفذت من خلال 55 صفقة.

البورصة الأردنية تغلق تعاملاتها على انخفاض

البورصة الأردنية

أغلقت البورصة الأردنية تعاملاتها خلال جلسة، اليوم الأحد 8 أكتوبر، على انخفاض بلغ نسبته نحو 0.41%، لتصل عند مستوى 2461.38 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة فى البورصة الأردنية عند نحو 5.7 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 5.4 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 3001 صفقة.

البورصة الكويتية تغلق تعاملاتها على انخفاض

البورصة الكويتية

أغلقت البورصة الكويتية تعاملاتها خلال جلسة، اليوم الأحد، على انخفاض مؤشرها العام بنحو 57.5 نقطة ليصل إلى مستوى 6732.12 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.85%, حيث تم تداول 148.9 مليون سهم نفذت عبر 9099 صفقة نقدية بقيمة 29.2 مليون دينار كويتي.

وانخفض مؤشر السوق الرئيس فى البورصة الكويتية بنحو 88.5 نقطة ليغلق عند مستوى 5584.89 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 1.5 % جراء تداول 90.2 مليون سهم عبر 4362 صفقة نقدية بقيمة 9.2 ملايين دينار.

كما انخفض مؤشر السوق الأول فى البورصة الكويتية بنحو 48.2 نقطة لينهي تداولاته عند 7353.45 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.65 % من خلال تداول 58.7 مليون سهم عبر 4737 صفقة بقيمة 19.9 مليون دينار.

البورصة القطرية تغلق تعاملاتها على انخفاض

البورصة القطرية

أغلقت البورصة القطرية تعاملات خلال جلسة، اليوم الأحد، على تراجع بنسبة 0.61 %، بواقع 61.25 نقطة، ليصل إلى مستوى 10001.16 نقطة.

وجرى خلال الجلسة فى البورصة القطرية، اليوم، تداول 148 مليونًا و819 ألفًا و333 سهمًا، بقيمة 323 مليونًا و50 ألفًا و662.607 ريالات، نتيجة تنفيذ 10833 صفقة في جميع القطاعات.

وارتفعت في الجلسة أسهم 5 شركات فى البورصة القطرية ، فيما انخفضت أسعار 36 شركة أخرى، وحافظت 7 شركات على أسعار إغلاقها السابق.

وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول فى البورصة القطرية نحو 589 مليارًا و911 مليونًا و655 ألفًا و524.730 ريالًا، قياسًا بـ593 مليارًا و491 مليونًا و93 ألفًا و90.950 ريالًا، في الجلسة السابقة.