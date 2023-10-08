مبيعات أجنبية تكبد البورصة 31 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

عصفت مبيعات المصريين بمؤشرات البورصة بختام جلسة تعاملات اليوم الأحد بصورة جماعية.

خسر رأس المال السوقي للأسهم 31 مليار جنيه ، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوي 1.322.7 تريليون جنيه.

تراجع مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 2.6% ليصل إلى مستوي19357نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة هبوطا بنسبة 4% ليغلق عند مستوى3583 نقطة.

هبط مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 3.7% ليغلق عند مستوى 5340 نقطة.

اتجهت تعاملات المصريين والعرب للشراء وبلغت صافي مشترياتهم 81 مليون جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين الأجانب وسط تداولات 2مليار جنيه .