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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

مبيعات أجنبية تكبد البورصة 31 مليار جنيه بختام تعاملات اليوم

تداولات البورصة
تداولات البورصة

عصفت مبيعات المصريين بمؤشرات البورصة بختام جلسة تعاملات اليوم الأحد بصورة جماعية.

خسر رأس المال السوقي للأسهم 31 مليار جنيه ، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوي 1.322.7 تريليون جنيه.

 تراجع مؤشر  إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 2.6% ليصل إلى مستوي19357نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة   هبوطا   بنسبة 4%  ليغلق عند مستوى3583  نقطة.

هبط مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 3.7%   ليغلق عند مستوى 5340 نقطة.

اتجهت تعاملات المصريين والعرب للشراء  وبلغت صافي مشترياتهم 81 مليون  جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين الأجانب وسط تداولات 2مليار جنيه .

 

 

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