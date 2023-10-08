أتلتيكو مدريد يحبط مخططات سوسيداد بانتصار قاتل

نجح فريق نادي أتلتيكو مدريد في فرض التعادل على نظيره أتلتيكو مدريد بهدف لكل فريق، في المواجهة التي جمعت بين الفريقين على ملعب ستاد ميتروبوليتانو، ضمن مباريات الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم 2023 – 2024.

أتلتيكو مدريد يفوز على ريال سوسيداد في اللحظات الأخيرة:

افتتح التسجيل في اللقاء اللاعب صموئيل لينو في الدقيقة 22 من الشوط الأول، وتمكن اللاعب مايكل أويارازابال من إضافة هدف التعادل الأبيض والأزرق في الدقيقة 73 من عمر اللقاء، وتمكن اللاعب أنطوان جريزمان من تسجيل هدف الفوز في الدقيقة 89 عن طريق ضربة جزاء ليؤكد انتصار فريقه.

فوز أتلتيكو مدريد على ريال سوسيداد يحبط مخططات الأبيض والأزرق الذي كان يقترب من المربع الذهبي بجدول الترتيب.

بتلك النتيجة يكون أتلتيكو مدريد قد رفع رصيده إلى 19 نقطة في المركز الرابع من الترتيب، بينما توقف رصيد ريال سوسيداد عند 15 نقطة في المركز السادس.

وأصبح هجوم أتلتيكو مدريد يهدد ريال مدريد صاحب الـ 20 هدفًا حتى الآن، وسجل الروخي بلانكوس حتى الآن 20 هدفًا أيضًا.

مباراة أتلتيكو مدريد المقبلة ستكون أمام فريق سيلتا فيجو يوم السبت المقبل الموافق 21 أكتوبر الجاري، عقب فترة التوقف الدولي في العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستكون مواجهة ريال سوسيداد المقبلة أمام فريق ريال مايوركا في نفس اليوم عند الثالثة عصرًا.