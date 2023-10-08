نور عباس تحقق الذهبية العاشرة للرماية في البطولة الافريقية وتلحق بقطار باريس

حققت نور عباس المركز الأول والميدالية الذهبية ( كوتة )، وجاءت في المركز الثاني والميدالية الفضية أولفا شارني من دولة تونس، وجاءت المصرية أميرة فتوح في المركز الثالث والميدالية البرونزية في مسابقة ٢٥ متر مسدس سيدات ( رمي سريع ).

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وبذلك تُصبح نور عباس، عاشر رامية مصرية، تتأهل إلى الأولمبياد باريس ٢٠٢٤، حيث قد سبقها ٩ لاعبين وهم: الزهراء شعبان، مريم طارق، ابراهيم كُريم، عمر هشام، محمد حمدي، ريماس خليل، هالة الجوهري، أميرة أبو شقة (تأهلوا من البطولة الأفريقية) وأخيرا عزمي محيلبة الذي تأهل في منافسات الاسكيت من بطولة العالم الأخيرة.

وقد حصدت لاعبة منتخب مصر للرماية نور عباس المركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات ٢٥ متر مسدس سيدات ( رمي سريع ). وبذلك تحجز المقعد العاشر للفراعنة في أولمبياد "باريس ٢٠٢٤"، من خلال منافسات البطولة الأفريقية السادسة عشر لرماية المسدس والبندقية والخرطوش، المقامة بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة في الفترة من ١ وحتى ١٠ أكتوبر الجاري، بمشاركة أكثر من ٢٥٠ رامٍ ورامية من ١٥ دولة أفريقية.

وبذلك ترتفع حصيلة مصر في البطولة إلى ٣٤ ميدالية، بواقع ١٨ ذهبيات و٦ فضيات و١٠ برونزيات، ولا تزال الفرصة متاحة لمضاعفة عدد الميداليات في ظل المشاركة القوية للرماة المصريين.

وقد أكد اللواء حازم حسني رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للرماية أن هذه النتائج خلال منافسات البطولة، نتيجة جهد وعمل جماعي من منظومة الرياضة المصرية، مؤكدا أن جميع اللاعبين كانوا على قدر المسؤلية وهو ما انعكس على حصيلة الميداليات في منافسات اليوم.

وأعرب حسني عن سعادته بتأهل ١٠ لاعبين خلال منافسات اليوم لأولمبياد باريس ٢٠٢٤، مؤكدا أن هذا الإنجازات من فراغ ولكن نتيجة جهد وعمل جماعي من منظومة الرياضة المصرية، برئاسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدعم الكبير من اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس هشام حطب، في ظل اهتمام وتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالبنية التحتية الرياضية والرياضيين واعتبار الرياضة امنا قوميا، وتوفير كل سبل التفوق والإبداع.

يذكر أن البطولة الافريقية السادسة عشر لرماية المسدس والبندقية بالعاصمة الادارية الجديدة تقام تحت رعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.