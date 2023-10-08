تأثير القهوة على عضلة القلب.. دراسة تكشف مفاجأة

من المؤكد أن الكثيرين لاحظوا أن فنجانًا من القهوة الطازجة يمكن أن يخفف الصداع ويحسن الحالة المزاجية ويضيف النشاط، كما يساعد شرب القهوة في الحفاظ على الجمال والصحة والشباب.

أعلن علماء من المملكة المتحدة أنهم تمكنوا من إثبات فوائد القهوة لجسم الإنسان، وتبين أن هذا المشروب يمكن أن يؤثر على عمل عضلة القلب، كما ثبت أن القهوة لا تسبب عدم انتظام ضربات القلب فحسب، بل على العكس من ذلك، تقلل من خطر حدوثه لدى البشر.

وأشار الباحثون إلى أنهم راقبوا شاربي القهوة لفترة طويلة لفهم العمليات التي تحدث في أجسامهم.

شرب القهوة مفيد لمن يعانون من مشاكل معوية

ووتمت مقارنة البيانات مع البيانات التي تم الحصول عليها من دراسة أجريت على أشخاص لم يشربوا هذا المشروب.

كما ثبت أن شرب القهوة مفيد لمن يعانون من مشاكل معوية ولمن يمارسون أنشطة عقلية، حيث يمكن أن يساعدهم المشروب.