تامر عاشور| أسعار تذاكر حفل مدينة الشيخ زايد

يستعد الفنان تامر عاشور لحفله الشتوي الجديد في مدينة الشيخ زايد، ضمن جولاته العربية الغنائية لعام 2023.

موعد حفل تامر عاشور في مدينة الشيخ زايد

ومن المقرر أن يقام حفل تامر عاشور في الـ10 من نوفمبر المقبل، داخل أحد المتنزهات بمدينة الشيخ زايد.

أسعار تذاكر حفل تامر عاشور في الشيخ زايد

وتراوحت أسعار التذاكر بين 360 - 530 جنيهًا، وتم طرحها عبر الموقع الإلكتروني الخاص بها.

أحدث أغاني تامر عاشور 2023

كانت أحدث أغاني تامر عاشور من خلال أغنية عديت، التي سجلت أكثر من 470 ألف مشاهدة، وتقول كلماتها "عديت ...جنبى إتمنيت .. ربى يجّمعنا وتبقى شريكى ف حُضن وبيت ذهول ...حالة ذهول قلت اللى عندى وانت ياللا ياللا قول مستنى ايه ..بقى قلبي خلاص ..لقا اللى أنا نفسى أهِنن فيه واللى اداديه ..كده ايه الضحكة دى ..ايه ده ؟ وفيها بقى لا أخفيها ياللا جنانى بيك عدىّ الخيال إفتح ( قوسين) .. وأكتبنى معجب حاله حال والنبى فيه كده جمال والاقى فين خلصت أى كلام يتقال واصلك إبهارى ؟ يامزُود ناري دوست على زُرارى وأنا شارى بوكيه ورد مديك مُفتاحى ومسلمِ روحى ده أنت إستفتاحى ياغزال ع الأرض

بجانب أغنية “اصحى للكلام”، “اصحى للكلام”، كلمات: محمد مصطفى ملك ألحان: محمود أنور توزيع: محمد مجدي.

وتقول كلماتها "عارف انت ايه في حياتنا انت نمرة كام انت تبقى نمرة واحد ايوة مش كلام

نور عيونا واللي بينا ذكريات قدام اصحى للكلام انت عقد فل ريحته فايحة في المكان انت دعوة حلوة منا كانت وقت الادان ليك مقامك او مكانك محفوظ من زمان ايوة من زمان.

إضافةً إلى أغنية "“هتوحشنا”، التي سجلت أكثر من 11 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

انت ليه محسسني انك صاحب الافضال عليا

واني بشحت حب منك وانتا يعني بخيل شوية

فوق كدا وبلاش لساني مش هتسلم م الاذية

هتوحشنا فضينا السيرة ودشدشنا

ورا ضهرك قلة ولا عطشنا

ممنوع تدخل عندنا تاني لو حتى هتيجي تمعلشنا

هتوحشنا دة احنا الارض بورد فرشنا

مشيت روقنا وفرفشنا

لمينا ورقتك قطعنا قفلنا المشهد فركشنا

انت ليه محسسني انك صاحب الافضال عليا

واني بشحت حب منك وانتا يعني بخيل شوية

فوق كدا وبلاش لساني مش هتسلم م الاذية

هتوحشنا فضينا السيرة ودشدشنا

ورا ضهرك قلة ولا عطشنا

ممنوع تدخل عندنا تاني لو حتى هتيجي تمعلشنا

هتوحشنا دة احنا الارض بورد فرشنا

مشيت روقنا وفرفشنا

لمينا ورقتك قطعنا قفلنا المشهد فركشنا