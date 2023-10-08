احتفالات المصريين بالخارج بمرور 50 عاماً على ذكرى انتصارات 6 أكتوبر بميلانو

نظمت مجموعة تحالف من أجل مصر وجمعية لوتس بميلانو وبعض الأشخاص من القوة الناعمة احتفالية مساء أمس لمرور خمسين عاما على ذكري انتصارات حرب السادس من أكتوبر بمدينة ميلانو الإيطالية.

بحضور السفيرة منال عبد الدايم القنصل العام للقنصلية المصرية بميلانو، ومدير بنك مصر فرع ميلانو الاستاذ حسن عبد الحميد، والاستاذ مصطفى رجب رئيس اتحاد الكيانات المصرية فى أوربا.

شارك الحفل كذلك فئات مختلفة من المصريين والكيانات الناشطة فى الكثير من المجالات، والأطفال والشباب والأسر المصرية التى كانت ملتقى تعارف وفرحة فى حب مصر وفرصة تتناقلها الأجيال القادم، ومن شأنها تنمية الوعى لدى النشئ والشباب بقضايا الوطن.

ورحبت سيادة السفيره بجميع الحضور وقامت بتهنئة كل الحاضرين والشعب المصرى وقياداته وجيشها العظيم خير اجناد الله فى الأرض الذى استرد شرف الوطن وكبرياءه، وقد دعت إلى الترابط والتكاتف بين أبناء الجالية المصرية لكى تنهض مصر من عسرتها متمنية المزيد من التقدم والرخاء والأمن.

وتناول الحفل عدة فقرات بداية من عزف النشيد الوطني ، وكان أهمها قيام الرسام المصرى العالمى "جمال مليكة" برسم لوحة من الفن التشكيلي تجسد عظمة مصر وقدمها هدية إلى سيادة السفيرة التى وعدت بوضعها بالمدخل الرئيسى للقنصلية وتشجيعا للابداع الفنى وإظهار المواهب الفنية.



وقدم بعدها العديد من الأغانى الوطنية وعرض الأفلام الوثائقية عن الحادث العظيم الذى أعاد ثقة المواطن فى قيادته وجيشه، وقدمت الأطعمة والمشروبات والحلويات وكذلك تورته عليها صورة انتصار 6 اكتوبر.

وقد أشاد الدكتور على حرحش بالحفل وكل من شارك فى الإعداد لخروجه فى أزهى صورة له، والدعاء لجميع الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل استرداد اراضيها بدمائهم الطاهره وقياداتها وبطل الحرب والسلام الرئيس الراحل أنور السادات، الذى خاض الحرب بإيمانه بالله، وبعزيمة بنى وطنه، ليحقق نصرا عظيما، وطالب جميع الحاضرين لنبذ الخلافات بينهم وتكاتف الجهود والالتفاف حول قيادتنا لأن مصر مستهدفة من قوى معادية تريد زعزعة الاستقرار والتنمية مستدلا بما تمر به من اتهامات ومؤامرات بداية من سد النهضه فى اثيوبيا وتأثيره على حصه مصر و السودان من مياه نهر النيل، وفى اجتماع مجموعة العشرين فى نيودلهي، ومطالبتهم بعمل ممر اقتصادى يربط بين الهند والشرق الأوسط وأوروبا لتهميش دور قناة السويس فى النقل التجارى الدولى.

وخلال أيام قليلة ( قامت محكمة ايطالية بفتح ملف قضية مقتل جوليو ريجيني، وكذلك مطالبة مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا يوم الخميس 5 اكتوبر وتوجيه الانذار للسلطات المصرية من تأخير تعويم عملتها المحلية وإن التأخير "سيستنزف احتياطياتها الثمينة من العملة الصعبة", وتوجيه بعض اعضاء بالبرلمان الأوربى الاتهامات ضد الحكومة المصرية إلى أن الانتخابات الرئاسية الحالية ليست حرة ونزيهة ولاتمت إلى الشفافية، طوفان الأقصى وتصعيد العنف بين الفلسطينيين والإسرائيليين وإشراك مصر ) .

ويجب أن ندرك المخاطر التى تحيط بمصر والمصريين ونسعى جاهدين لمساندتها، وادعو المصريين بالخارج المشاركه بصوتهم يوم 1 و2 و3 ديسمبر الذهاب لصناديق الاقتراع فى انتخابات الرئاسة 2024 .. فهو حق دستورى وواجب وطنى، صوتك أمانة كى تحقق مستقبل أفضل لأولادك واحفادك ولمصر الحبيبة.

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