القهوة سريعة التحضير تؤذي أصحاب تجلط الدم

قالت أخصائية التغذية إيلينا سولوماتينا، إذا كنت عرضة لتجلط الدم، فإن القهوة سريعة التحضير يمكن أن تكون ضارة بسبب تأثيرها المدر للبول.

شرب القهوة سريعة التحضير غير آمن للصحة:

أعلنت خبيرة التغذية سولوماتينا بأن شرب القهوة سريعة التحضير غير آمن للصحة، موضحة أن القهوة سريعة الذوبان ذات الجودة العالية يمكن تناولها دون الإضرار بالصحة، بغض النظر عن عبواتها سواء كانت علبة أو كيسًا.

ولكن في بعض الأحيان يتم تقديم القهوة كمنتج بديل فقد يكون مثل هذا المشروب ضارًا حقًا وفقًا لـ Solomatina، غالبًا ما يكون البديل هو ما يسمى بالقهوة مع الكريمة، والتي يتم تصنيعها على أساس زيت النخيل منخفض الجودة وقد تحتوي، من بين أشياء أخرى، على نكهات وعطور صناعية.

وحذرت الطبيبة من أن القهوة سريعة التحضير يمكن أن تضر الأشخاص الذين لديهم ميل إلى تجلط الدم، والمشروب له تأثير مدر للبول، مما يجعل الجسم يفقد السوائل بشكل مكثف وهذا بدوره يسهم في سماكة الدم وتكوين جلطات الدم.

ونصحت خبيرة التغذية بعدم نسيان شرب الماء عند شرب القهوة وهذا ينطبق على الجميع، وليس فقط الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بتجلط الدم.