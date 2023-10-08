أشياء شائعة تلحق الضرر بالدماغ دون قصد

عندما تعمل الدماغ بشكل صحيح، يمكننا أن نعمل على النحو الأمثل في جميع مجالات حياتنا، ومع ذلك، قالت طبيبة الأعصاب ألكسندرا اليوخينا، إنه عندما تنزعج أدمغتنا، سواء كان ذلك بسبب عوامل مثل كوفيد أو إصابة الرأس أو قلة النوم أو التوتر المزمن، فقد يؤدي ذلك إلى عواقب سلبية مثل الحزن وسوء الحالة الصحية والصعوبات المالية وانخفاض النجاح.

عامل الخطر الأول هو تدفق الدم

انخفاض تدفق الدم هو المؤشر الأول لمرض الزهايمر في تصوير الدماغ، كيف تحصل على انخفاض تدفق الدم؟ والكافيين والنيكوتين والكحول ونمط الحياة المستقر والوزن الزائد، كما قالت الطبية لـ MedicForum.

والآثار السلبية للكافيين على الدماغ، في حين أن الكميات الصغيرة من الكافيين تعتبر طبيعية بشكل عام، إلا أن الاستهلاك المفرط يمكن أن يكون له آثار ضارة.

إنه يزيد الكورتيزول، ولا ترغب في زيادة الكورتيزول، فهو يخزن الدهون حول بطنك، إنه يقلص الحصين الخاص بك"

بالإضافة إلى ذلك، يحد الكافيين من تدفق الدم بنسبة 30%، مما يخلق إحساسًا زائفًا بالطاقة ويمنع الإشارات الكيميائية التي تشير إلى الحاجة إلى النوم ويؤدي هذا غالبًا إلى إدمان الكافيين و"دورة سيئة" من الحرمان من النوم.