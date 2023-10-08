علماء يثبتون: ضربات القلب السريعة تضاعف خطر الوفاة

قال باحثون من الصين إنهم تمكنوا من إثبات أن ضربات القلب السريعة يمكن أن تشكل خطرا على صحة الإنسان.

يُذكر أن الانقباضات المتكررة لعضلة القلب يمكن أن تكون ضارة جدًا لجسم الإنسان لدرجة أنها تضاعف احتمالية الوفاة المبكرة، ولاحظ أن الوفاة المبكرة يمكن أن تحدث ليس فقط من ضربات القلب السريعة، ولكن أيضا من الأمراض المرتبطة بهذا العرض.

ويقول الأطباء أن النبض السريع هو علامة على وجود خطأ ما في الجسم وأن هناك بعض المشاكل في نظام القلب والأوعية الدموية أو مباشرة في عضلة قلب الإنسان لذلك، من المهم الانتباه إلى هذا العرض وطلب المشورة من الطبيب، وسيسمح لك الفحص التفصيلي بتحديد السبب الدقيق لهذا العرض.

ضربات القلب السريعة يمكن أن تؤدي إلى الوفاة المبكرة

وإلا فإن ضربات القلب السريعة يمكن أن تؤدي إلى الوفاة المبكرة، وخلال هذه الدراسة، قام العلماء بتحليل سجلات المستشفى لحوالي مليوني شخص. كما كان الأشخاص الذين لديهم معدل ضربات قلب سريع أكثر عرضة للوفاة بنسبة واحد بالمائة. نحن نتحدث عن أولئك الذين تجاوز معدل ضربات قلبهم النتائج الطبيعية بعشر نبضات في الدقيقة.

يقول الأطباء أيضًا أن هناك مستوى نبض تحتاج إلى إطلاق المنبه عنده لذلك، إذا تجاوز نبض القلب 80 نبضة في الدقيقة، فإن جسم الإنسان في خطر شديد ويجب استشارة الطبيب فوراً. وفي الوقت نفسه، من المهم أن يظهر مثل هذا النبض دون أي سبب موضوعي.