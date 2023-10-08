تناول كمية كافية من البروتين يساعد على عدم الإصابة بالسرطان

قال دكتور سيرجي فيالوف، إن الحصول على كمية كافية من البروتين، تقوم بتحسين دفاع الجسم ضد عمليات انقسام الخلايا الخطيرة التي يمكن أن تؤدي إلى السرطان.

وأوضح الدكتور فيالوف أن موت الخلايا في الجسم يمكن أن يتأخر بسبب مادة معينة وهي مركب البروتين p53، ووفقا للطبيب، يمكن تنشيط الجين p53 عند تلف المادة الوراثية في الخلية.

تحت تأثيره يتم تعليق انقسام الخلايا، وهذا يساعد على منع ظهور الأورام والسرطان، وصرح فيالوف على برقية: للحفاظ على نشاط مثل هذه المادة القيمة للجسم، يجب أن تأكل جيدًا ومتوازنًا.

أهمية تناول البروتين

وأشار إلى أهمية تناول البروتين: وبحسب الخبير فإن تناول كمية كافية من البروتين يساعد على الوقاية من السرطان، ومن المهم الحصول على ما يكفي من البروتين.

وتؤيد خبيرة أخرى، وهي أخصائية الغدد الصماء زهرة بافلوفا، الرأي القائل بضرورة تناول كمية كافية من البروتين، لإنها تعتقد أنه يجب تناول منتج البروتين مع كل وجبة.

سيكون من المفيد تضمين البيض المسلوق أو الجبن القريش أو الجبن غير الدهني أو اللحوم الحمراء أو الدواجن أو الأسماك أو المأكولات البحرية في النظام الغذائي كمصادر مثالية للبروتين للجسم، وينصح الطبيب بتناول هذه المنتجات مع الخضار أو الأعشاب.