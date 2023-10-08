بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة

قام قائد الجيش الثالث الميداني بمرافقة الوزير المفوض القائم بأعمال سفير الكويت بجمهورية مصر العربية خلال زيارته لمقابر شهداء دولة الكويت بمقابر الجيش الثالث الميدانى حيث تم قراءة الفاتحة ترحمًا على أرواحهم الطاهرة تقديراً لتضحياتهم ومشاركتهم في حرب أكتوبر المجيدة التي أعادت للأمة العربية عزتها وكرامتها.

احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر

جاء ذلك تزامنًا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، وفى إطار حرص كل دول الأمة العربية على إحياء ذكرى النصر العظيم.

القائم بأعمال سفير الكويت بجمهورية مصر العربية يزور مقابر شهداء دولة الكويت

القائم بأعمال سفير الكويت بجمهورية مصر العربية يزور مقابر شهداء دولة الكويت

القائم بأعمال سفير الكويت بجمهورية مصر العربية يزور مقابر شهداء دولة الكويت



