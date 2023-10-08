النيجر.. المجلس العسكري يعدل ميزانية 2023

أعلن النظام العسكري الذي وصل إلى السلطة في النيجر، من خلال انقلاب في نهاية يوليو عن تخفيض كبير في الميزانية الوطنية لعام 2023 ، بسبب العقوبات الدولية المختلفة التي تؤثر على اقتصاد هذا البلد الفقير ، الذي يعتمد بشكل كبير على الشركاء الأجانب.

منذ انقلاب 26 يوليو، "واجهت النيجر عقوبات شديدة فرضتها منظمات دولية وإقليمية، هذه العقوبات تعرض البلاد لانخفاض كبير في كل من الإيرادات الخارجية والداخلية "، يشير النظام في بيان صحفي، اقرأ في وقت متأخر من مساء الجمعة على التلفزيون العام.

«هذا الوضع يجعل من الضروري مراجعة توقعات ميزانية 2023»، تواصل السلطات.

وهكذا، تبلغ الميزانية المعدلة 1،981 مليار فرنك أفريقي (3 مليارات يورو) مقارنة ب 3،291 مليار مخطط لها في البداية (5 مليارات يورو)، بانخفاض قدره 40٪.

وتعاني النيجر من عقوبات اقتصادية ومالية شديدة فرضتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) في 30 يوليو تموز بعد أربعة أيام من الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس المنتخب محمد بازوم.

ونددت العديد من الدول الغربية بالانقلاب أيضا، وخفضت معظمها مساعداتها الإنمائية.

وقد أدت هذه العقوبات إلى تضخم قوي في المنتجات الغذائية وحتى نقص بعض الأدوية.

وقد أوضح رئيس الوزراء المعين من قبل الجيش، علي محمود الأمين زين، مؤخرا أنه سيضع برنامجا تقشفيا يعطي الأولوية بشكل خاص للإنفاق الأمني ودفع رواتب موظفي الخدمة المدنية.

لتجنب الاختناق ، تأمل هذه الدولة المنتجة لليورانيوم والذهب والنفط في الاعتماد على مواردها المالية الداخلية وتبحث عن حلفاء آخرين.

في بداية سبتمبر، دعت منظمة أطباء بلا حدود إلى "كسر أي منطق للعقاب الجماعي" للحد من تأثير العقوبات الاقتصادية على سكان النيجر.

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” بأن المجلس الانتقالي في النيجر، أكد أن 400 جندي فرنسي متمركزين في بلدة أولام بجنوب غرب البلاد سيشكلون أول مجموعة تغادر النيجر بعد أن أعلنت فرنسا بدء سحب قواتها خلال أيام.

وأضاف المجلس في بيان بثته الإذاعة الوطنية، أن قاعدة جوية في العاصمة نيامي، حيث يتمركز أغلبية الجنود الفرنسيين، سيتم تفكيكها بنهاية العام.

سحب القوات من النيجر:

قالت فرنسا إنها ستبدأ سحب قواتها من النيجر خلال أيام، بعد أن قال الرئيس إيمانويل ماكرون الشهر الماضي إنه يرفض أن يكون "رهينة" لدى من أطاحوا بالرئيس هناك، كما أعلن إنهاء التعاون العسكري مع الدولة الواقعة في غرب إفريقيا.

ومن شأن سحب 1500 جندي من النيجر أن يترك فجوة كبيرة في الجهود الغربية لمواجهة جماعات مسلحة بدأت تمردًا منذ نحو عشر سنوات في منطقة الساحل، كما أنه يوجه ضربة لنفوذ فرنسا في المنطقة.

المجلس الانتقالي في النيجر:

قال المجلس الانتقالي في النيجر إنه سيحرص على أن تتم مغادرة القوات الفرنسية بطريقة منظمة وآمنة "بما يحترم مصالحنا وظروفنا"، دعا المجلس المواطنين إلى توخي الحذر خلال هذه "الفترة الانتقالية".