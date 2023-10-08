مباراة الاهلي بث مباشر الاسطورة ON TIME SPORT..بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي اليوم الأحد في الدوري المصري

مباراة الاهلي بث مباشر الاسطورة ONTime Sports..بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي والإسماعيلي اليوم الأحد في الدوري المصري،يحتل الأهلى المركز السابع فى جدول ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط، بعدما خاض مباراة واحدة فاز فيها على المصري البورسعيدى برباعية دون رد.

بينما يحتل الإسماعيلى المركز الثامن فى جدول ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط بعدما خاض مباراتين فاز في لقاء وخسر الاخر وسجل لاعبيه 3 أهداف وتلقت شباكه هدفين.

ويدخل الأهلى والإسماعيلى مباراة الليلة بمعنويات مرتفعة، بعدما تأهل المارد الأحمر لنهائى كأس مصر بعدما تخطى عقبة انبى بثلاثية دون رد في آخر ظهور، فيما حقق الدراويش أول انتصاراته بالدوري بالفوز على زعيم الثغر بثلاثية دون رد فى آخر ظهور.

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي – الدوري المصري الممتاز

تنطلق المواجهة بين الأهلي ضد الإسماعيلى اليوم في إطار منافسات الأسبوع الثالث من الدوري المصري الممتاز. حيث تبدأ في المواعيد التالية:

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي المصري والاسماعيلي | من هنــــا

رابط مباشر لمشاهدة مباراة الاهلي المصري والاسماعيلي | من هنــــا

توقيت السعودية ومصر 7:00م.

حسب التوقيت العالمي جرينتش 4:00pm.

الإمارات وسلطنة عمان 8:00 مساءً.

تونس والمغرب والجزائر 5:00م.

القناة الناقلة لمباراة الأهلي والإسماعيلي

أما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري المصري الممتاز، تنقل قنوات أون تايم سبورت ONTime Sports مباريات الدوري الممتاز والبطولات المحلية لكرة القدم بشكل مجاني عبر قنواتها المفتوحة 1، 2، لذا سنقدم لكم في السطور التالية تردد قناة أون تايم سبورت 1 الناقلة لمباراة الأهلي القادمة والإسماعيلي.

سيكون أكرم توفيق حاضرًا في قائمة الأهلي للمباراة الثانية على التوالي بعد أن شارك لأول مرة أمام إنبي في كأس مصر، في حين سيغيب كريم فؤاد عن القائمة.

إليكم قائمة الأهلي المتوقعة لمواجهة الإسماعيلي في الدوري المصري:

- حراسة المرمى: محمد الشناوي ومصطفى شوبير.

- خط الدفاع: علي معلول وكريم الدبيس ومحمد عبد المنعم وياسإبراهيم ومحمد هاني وأكرم توفيق.

- خط الوسط: إمام عاشور ومروان عطية وأليو ديانج وأفشة وأحمد نبيل كوكا.

- خط الهجوم: رضا سليم وبيرسي تاو وحسين الشحات وطاهر محمد طاهر وأحمد عبد القادر ومحمد الضاوي كريستو وموديست.

سيتولى طاقم التحكيم المباراة ويتكون من:

- حكم الساحة: محمود البنا.

- مساعد الحكم الأول: أحمد حسام طه.

- مساعد الحكم الثاني: سمير جمال.

- حكم رابع: السيد منير.

- حكم VAR: عمرو الشناوي.

- حكم VAR المساعد: محمد نهاد.

خلال البحث في سجل مواجهات الفريقين المصريين ستجد العديد من اللقاءات المختلفة النتيجة. لكن بالحديث عن آخر خمس مواجهات بينهما، نجد أن الأهلي حقق الفوز في ثلاثة منها، وتعادل الفريقان في اثنتان. حيث لم ينتصر الإسماعيلي على الأهلي في تلك المباريات الخمس الأخيرة التي جمعتهما سوية على أرضية الملعب.