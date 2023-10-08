يلا شوت الآن.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأرسنال بث مباشر في الدوري الإنجليزي اليوم

يلا شوت الآن.. مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأرسنال بث مباشر في الدوري الإنجليزي اليوم، تقام مباراة أرسنال ضد مان سيتي فى السادسة والنصف مساء اليوم، الأحد، على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدوري الإنجليزي الموسم الجاري 2023-2024.

وتقام مباراة أرسنال أمام مانشستر سيتي في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتذاع المباراة بين أرسنال وتوتنهام بشكل حصري عبر شبكة قنوات بي إن سبورت المشفرة الحاصلة على حقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، في مصر والوطن العربي وشمال إفريقيا.

ويتأثر السيتي بغياب رودري، فمنذ مباراته الأولى مع الفريق، خسر السيتي 33% من المباريات التي غاب عنها في البريميرليج، مقابل خسارة 13% فقط من اللقاءات التي يشارك بها.

أما الجانزر يواجه خطر غياب الثنائي بوكايو ساكا وجابريل مارتينيلي، ومنذ ظهورهما الأول في البريميرليج معًا أمام إيفرتون في ديسمبر الأول 2019، شاركا بصورة أساسية في 66 مباراة من أصل 142 بالدوري، وحقق آرسنال الانتصار في 62,1% من تلك المباريات، مقابل 51,3% من المواجهات التي يشارك فيها لاعب واحد فقط منهما أساسيًا.

وتكبد مانشستر سيتي الهزيمة الأولى له في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، عندما خسر خارج قواعده من وولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف، بينما أرسنال أمطر شباك بورنموث برباعية نظيفة.

يمكنك مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأرسنال عبر الضغط هنا ..

كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة مانشستر سيتي وأرسنال عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..

ويبحث فريق الجانرز عن تحقيق أول انتصار له في الدوري الإنجليزي أمام السيتي مُنذ 12 مباراة، حيث لم يفز في آخر 12 مواجهة، وهي أطول سلسلة خسارة للمدفعجية ضد خصم في الدوري الإنجليزي.

ترتيب الدوري الإنجليزي

ويأتي ترتيب الدوري الإنجليزي قبل صدام أرسنال ومانشستر سيتي كما يلي:-

1. توتنهام 20 نقطة

2. مانشستر سيتي 18 نقطة

3. أرسنال 17 نقطة

4. ليفربول 16 نقطة

5. أستون فيلا 15 نقطة

6. برايتون 15 نقطة

7. وست هام يونايتد 13 نقطة

8. نيوكاسل يونايتد 12 نقطة

9. كريستال بالاس 12 نقطة

10. مانشستر يونايتد 12 نقطة

11. تشيلسي 11 نقطة

12. فولهام 11 نقطة

13. نوتنجهام فورست 9 نقاط

14. برينتفورد 7 نقاط

15. إيفرتون 7 نقاط

16. ولفرهامبتون 7 نقاط

17. لوتون تاون 4 نقاط

18. بيرنلي 4 نقاط

19. بورنموث 3 نقاط

20. شيفيلد يونايتد 1 نقطة

ما هو موعد مباراة أرسنال ضد مانشستر سيتي؟

تنطلق صافرة المباراة بين الفريقين مساء يوم الأحد الموافق 8 أكتوبر 2023، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت السعودية ومصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ومانشستر سيتي؟

تُنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتُذاع تحديدًا عبر قناة “beIN Sports HD 1”.