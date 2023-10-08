بث مباشر الآن مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأرسنال في الدوري الإنجليزي.. يلا شوت

بث مباشر الآن مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأرسنال في الدوري الإنجليزي.. يلا شوت، تترقب الجماهير موعد مباراة مانشستر سيتي وأرسنال والقنوات الناقلة لها، والتي تأتي ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر الدوري الإنجليزي، ويبحث خلالها كل طرف عن الفوز وحصد نقاط المباراة الثلاثة.

أرسنال سيكون في صدام استثنائي أمام مانشستر سيتي، والفائز سيضع نفسه في مهمة الحفاظ على مشواره حتى نهاية الدوري الإنجليزي أملا في التتويج به، بعد أن سيطر عليه المان سيتي في السنوات الأخيرة.

ووفقًا لما نشرته شبكة "ترانسفير ماركت"، المتخصصة فى الأرقام والإحصائيات، فإن مان سيتي يتفوق على أرسنال فى القيمة التسويقية قبل قمة الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي، وتبلغ قيمة "السيتيزنز" 1.18 مليار يورو مقابل 1.09 مليار يورو.

ويعد النجم النرويجي إيرلينج هالاند هو أغلي اللاعبين في قمة الدوري الإنجليزي بين مانشستر سيتي وأرسنال الليلة، وتبلغ قيمته 180 مليون يورو، ويأتي خلفه بوكايو ساكا جناح أرسنال بقيمة 120 مليون يورو.

وفي إطار موعد مباراة مانشستر سيتي وأرسنال والقنوات الناقلة لها، سينطلق اللقاء المرتقب في تمام السادسة والنصف مساء اليوم الأحد، على ملعب الإمارات، ضمن منافسات الجولة الثامنة للدوري الإنجليزي.

وضمن موعد مباراة مانشستر سيتي وأرسنال والقنوات الناقلة لها سيُذاع اللقاء عبر قناة beIN Sports HD 1، ويعلق عليه عصام الشوالي.

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ويحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة، خلف توتنهام المتصدر برصيد 20 نقطة، ومن ثم يبحث السيتي عن الفوز في لقاء اليوم حتى يصل إلى النقطة رقم 21، ويستعيد الصدارة من جديد.

تشكيل أرسنال المتوقع أمام مانشستر سيتي

في حراسة المرمى: آرون رامسدايل

في خط الدفاع: أولكسندر زينتشينكو - ويليام ساليبا - جابرييل ماجاليش - بن وايت

في خط الوسط: توماس بارتي - ديكلان رايس - مارتين أوديجارد

في خط الهجوم: جابرييل جيسوس - إيدي نكيتياه - لياندرو تروسارد

تشكيل مانشستر سيتي المتوقع أمام أرسنال

في حراسة المرمى: إيديرسون

في خط الدفاع: أكانجي - يوشكو جفارديول - روبن دياش - كايل ووكر

في خط الوسط: كالفين فيليبس - ماتيو كوفاسيتش - برناردو سيلفا

في خط الهجوم: خوليان ألفاريز - جيريمي دوكو - إيرلينج هالاند