بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأرسنال يلا شوت Manchester City vs Arsenal في الدوري الإنجليزي

بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأرسنال يلا شوت Manchester City vs Arsenal في الدوري الإنجليزي، قطار المتعة في الدوري الإنجليزي لا يتوقف أبدا وهذه المرة ستكون محطته أكثر إثارة عندما يصطدم السيتيزينز بالمدفعجية، على ملعب الإمارات، في المرحلة الثامنة من المسابقة.

ويتواجد أرسنال في المركز الثالث في جدول ترتيب البريميرليج ويملك 17 نقطة، بينما مانشستر سيتي في الصدارة برصيد 18 نقطة.

وتكبد مانشستر سيتي الهزيمة الأولى له في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، عندما خسر خارج قواعده من وولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف، بينما أرسنال أمطر شباك بورنموث برباعية نظيفة.

ويبحث فريق الجانرز عن تحقيق أول انتصار له في الدوري الإنجليزي أمام السيتي مُنذ 12 مباراة، حيث لم يفز في آخر 12 مواجهة، وهي أطول سلسلة خسارة للمدفعجية ضد خصم في الدوري الإنجليزي.

بدأ نادي مانشستر سيتي مبارياته في الدوري الإنجليزي هذا الموسم بالتفوق على بيرنلي بثلاثية نظيفة، قبل أن يتفوق على نيوكاسل يونايتد بهدف دون رد، وفي الجولة الثالثة تغلب على شيفيلد يونايتد بنتيجة 2-1.

في الجولة الرابعة حقق مانشستر سيتي انتصارا عريضا على فولهام بخمسة أهداف لهدف، وتفوق على وست هام يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدف، وتوالت الانتصارات ليحقق الفوز على نوتينجهام فورست بثنائية بيضاء، قبل أن يتعرض لخسارته الوحيدة والأولى هذا الموسم أمام وولفرهامبتون بهدفين لهدف.

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أما نادي أرسنال فاستهل موسمه بانتصار صعب على نوتينجهام فورست بهدفين لهدف، وعلى كريستال بهدف نظيف، وفي المرحلة الثالثة حضر التعادل الأول أمام فولهام بهدفين لمثلهما.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي وأرسنال

وتذاع مباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال في الجولة الثامنة من بطولة الدوري الإنجليزي عبر قناة بي إن سبورتس اتش دي 1 بتعليق عصام الشوالي.

تشكيل أرسنال المتوقع أمام مانشستر سيتي

في حراسة المرمى: آرون رامسدايل

في خط الدفاع: أولكسندر زينتشينكو - ويليام ساليبا - جابرييل ماجاليش - بن وايت

في خط الوسط: توماس بارتي - ديكلان رايس - مارتين أوديجارد

في خط الهجوم: جابرييل جيسوس - إيدي نكيتياه - لياندرو تروسارد