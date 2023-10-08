مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأرسنال بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وأرسنال بث مباشر يلا شوت اليوم في الدوري الإنجليزي، يستضيف ملعب “الإمارات”، مباراة أرسنال ضد مانشستر سيتي، مساء الأحد الموافق 8 أكتوبر 2023، في الجولة الثامنة بالدوري الإنجليزي الممتاز.يستضيف ملعب “الإمارات”، مباراة أرسنال ضد مانشستر سيتي، مساء الأحد الموافق 8 أكتوبر 2023، في الجولة الثامنة بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ويدخل فريق أرسنال مباراة اليوم في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 17 نقطة، فيما يأتي مانشستر سيتي في مركز الوصافة برصيد 18 نقطة، خلفًا لتوتنهام المتصدر برصيد 20 نقطة.

تقام مباراة أرسنال ضد مان سيتي فى الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي مساء اليوم، على قناة beIN Sports HD 1.

وخاض فريق أرسنال، صاحب الملعب فى مباراة اليوم، 7 مباريات فى بطولة الدوري الإنجليزي محققًا 5 إنتصارات وتعادل فى لقاءين.

كما لعب مان سيتي حامل لقب النسخة الماضية من مسابقة الدوري الإنجليزي، 7 لقاءات مقسمين ما بين 6 إنتصارات وخسارة على التوالي.

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ويحتل فريق مانشستر سيتي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة، خلف توتنهام المتصدر برصيد 20 نقطة، ومن ثم يبحث السيتي عن الفوز في لقاء اليوم حتى يصل إلى النقطة رقم 21، ويستعيد الصدارة من جديد.

ما هو موعد مباراة أرسنال ضد مانشستر سيتي؟

تنطلق صافرة المباراة بين الفريقين مساء يوم الأحد الموافق 8 أكتوبر 2023، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت السعودية ومصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة أرسنال ومانشستر سيتي؟

تُنقل المباراة عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، وتُذاع تحديدًا عبر قناة “beIN Sports HD 1”.