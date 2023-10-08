الشمس والسجائر تسبب شيخوخة الجلد.. طبيب يوضح

يتعرض الجلد باستمرار للبيئة، تساهم العديد من هذه العوامل في شيخوخة الجلد وبالتالي تكوين التجاعيد النموذجية، كيفية التعامل مع التجاعيد ومنعها بشكل مثالي.

خلال عملية الشيخوخة، يخضع الجلد لعدد من التغييرات، ويمكن تقسيمها إلى عوامل داخلية وخارجية وزمنية، وتشمل التغيرات الداخلية الفقدان الطبيعي للكولاجين والإيلاستين، وهي المواد التي تمنح الجلد المرونة.

ويقول طبيب الأمراض الجلدية غريغوري غولدين خصيصًا لـ MedicForum: "تحدث التغيرات الخارجية بسبب عوامل مثل ضوء الشمس (الأشعة فوق البنفسجية) أو دخان السجائر من البيئة".

الشمس والسجائر تسبب شيخوخة الجلد

الشيخوخة الزمنية هي نتيجة لعملية الشيخوخة البيولوجية التي تسيطر عليها جيناتنا ومع مرور الوقت، تؤدي هذه التغييرات إلى ترقق الجلد، وفقدان مرونته، ونتيجة لذلك، تكوين التجاعيد، ويصبح الجلد أكثر جفافًا وأكثر حساسية وأقل قدرة على التجدد.

تتشكل البقع الصبغية على الجلد - وهي تراكمات من الصبغة التي يفرزها الجسم لحماية الجسم من الأشعة فوق البنفسجية.

إلى جانب عملية الشيخوخة الطبيعية، هناك عدد من العوامل الخارجية التي يمكن أن تساهم في تكوين التجاعيد، وأهمها الإشعاع الشمسي (الأشعة فوق البنفسجية).

الأشعة فوق البنفسجية تدمر خلايا الجلد وتؤدي إلى انهيار الكولاجين والإيلاستين، ولكنها يمكن أن تسبب أيضًا أمراضًا مثل سرطان الجلد، ويعد دخان السجائر عاملاً مهمًا آخر في ظهور التجاعيد، والمواد الضارة الموجودة في دخان السجائر تلحق الضرر بالجلد وتمنع تجديده.