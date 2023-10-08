زراعة الفيوم تنظم مؤتمرًا جماهيريًا استعدادًا للموسم الشتوي

نظمت مديرية الزراعة بالفيوم، برئاسة المهندس مصطفى راشد، وكيل الوزارة، مؤتمرًا جماهيريًا استعدادًا للموسم الشتوي، وذلك بقاعة الإرشاد الزراعي بمبنى الإدارة الزراعية بمركز أبشواي.

يأتي هذا تنفيذا لتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة.

جاء ذلك بحضور المهندس خالد فراج، رئيس مركز ومدينة أبشواي، والمهندس حسين القرملاوى، مدير عام شئون التعاون الزراعي والمهندس هيلان شعبان، مدير عام الإدارة الزراعية بمركز أبشواي، والمهندسة ناهد جنيدي، مدير عام التعاون الزراعي بمركز أبشواي، ومديري الجمعيات الزراعية ورؤساء الأقسام بإدارة أبشواي الزراعية، وعدد كبير من المزارعين، وذلك لتوعية المزارعين ومناقشة الاستعدادات للموسم الشتوي بقرى مركز أبشواي.

خطة عمل بزراعة الفيوم استعدادًا للموسم الشتوي وكيفية توزيع تقاوي القمح

وخلال المؤتمر تم مناقشة الوضع الحالى للزراعات خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى عمل خطة للاستعداد للموسم الشتوي، وكيفية عمل آلية لتوزيع تقاوي القمح، وكذلك تم مناقشة كميات التقاوي المطلوب توزيعها علي الإدارات الزراعية، من خلال إدارتي الإرشاد والتعاون الزراعي، ووجه وكيل الوزارة بضرورة سرعة توزيع التقاوي المطلوبة في أسرع وقت ممكن وتوفير الأصناف المطلوبة، ومراجعة المساحات المطلوب زراعتها بمحصول القمح، بالإضافة إلى العمل على توفير الأسمدة للمزارعين مع بداية الموسم الشتوي، للعمل على منع ظهور السوق السوداء والتي تبيع التقاوي والأسمدة بأسعار مرتفعة، وهو ما يمثل عبئا على كاهل المزارعين ويزيد من تكاليف الزراعة، فضلا عن توجيه إدارة المكافحة بمديرية الزراعة والإدارات المركزية لتجهيز فرق المتابعة للعمل على مكافحة الآفات في بدايتها لضمان الحصول على إنتاجية عالية.

وناقش وكيل وزارة الزراعة، مع مديري الجمعيات الزراعية، بعض المشكلات التي تواجهها الجمعيات الزراعية بشأن منظومة كارت الفلاح، وكشوف نقل الحيازات، وقرار تثبيت الموظفين بالجمعيات والمرتبات، مشددًا على ضرورة التصدي لكل التعديات على الأراضي الزراعية بالتنسيق مع الوحدات المحلية وقوات الأمن.

وعلى صعيد آخر تحدث الحاضرون عن أهمية مشاركة الموظفين في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية القادمة، وحث المزارعين على المشاركة فى الاستحقاق الوطنى الخاص بالانتخابات الرئاسية القادمة، مؤكدين أن صوت المواطن أمانة يجب الإدلاء به.