الأحد 08 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

الرئيس الفلسطيني يوجه بتسيير قوافل إغاثة طبية إلي قطاع غزة

الرئيس الفلسطيني
الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن

 

وجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الأحد، الحكومة الفلسطينية والجهات ذات الاختصاص بالعمل الفوري على توفير الإمكانيات المتاحة من اجل إغاثة أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

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وقال أبو مازن: "أهلنا في غزة يتعرضون لعدوان شامل واعتداءات وقتل من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي، ما يستدعي أن نقدم كل شيء من شأنه التخفيف من معاناتهم سواء على المستوى الحكومي أو القطاع الخاص أو المؤسسات الأهلية والخيرية من خلال تسيير قوافل اغاثة انسانية وبصورة عاجلة للتخفيف من مصابهم"، مؤكدًا أن غزة لن تبقى وحدها في مواجهة هذا العدوان، شأنها في ذلك كبقية الأرض الفلسطينية المحتلة. 

 

 

وأضاف أبو مازن "نحمل حكومة الاحتلال الاسرائيلي مسؤولية قطع الامدادات الاساسية عن أبناء شعبنا في قطاع غزة من ماء وكهرباء ومواد غذائية"، داعيا المجتمع الدولي للتدخل الفوري والزام سلطة الاحتلال بمسؤولياتها والتزاماتها القانونية تجاه الشعب المحتل، وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته ايضا تجاه توفير الاغاثة الفورية للفلسطينيين الذين يعانون من ويلات الحصار والحروب الاسرائيلية.

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