الرئيس الفلسطيني يعقد اجتماعا طارئا لبحث التطورات

عقد الرئيس الفلسطيني محمود عباس اجتماعا طارئا مع مسؤولين مدنيين وأمنيين، وفق لما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم السبت.

وقالت الوكالة الرسمية إن عباس وجه "بضرورة توفير الحماية لأبناء شعبنا، مؤكداً على حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه في مواجهة إرهاب المستوطنين وقوات الاحتلال".

وأضافت الوكالة أن عباس وجه أيضا "بتوفير كل ما يلزم من أجل تعزيز صمود وثبات أبناء شعبنا في وجه الجرائم المرتكبة من قبل الاحتلال الإسرائيلي وعصابات المستوطنين".

وبحسب الوكالة، فإن عباس سيترأس اجتماعا للقيادة الفلسطينية.

ورحبت شخصيات وفصائل فلسطينية، اليوم السبت، بمعركة "طوفان الأقصى" التي خاضتها الأجنحة العسكرية في قطاع غزة، بقصف إسرائيل بآلاف الصواريخ.

بدوره، دعا عضو المكتب السياسي لحركة حماس حسام بدران، الفلسطينيين في مدن وبلدات الداخل المحتل، للتحرك ميدانيًا في وجه الاحتلال الإسرائيلي، ضمن معركة "طوفان الأقصى".

وقال بدران إنّ الشعب الفلسطيني بكل قواه ومكوناته موحد في هذه المواجهة، مؤكدا أن "طوفان الأقصى" حدث مفصلي في صراعنا مع الاحتلال.

وشدد على أن فلسطينيي الداخل، جزء أصيل وحاضر في كل الأحداث المركزية والمفصلية؛ مضيفًا: "نحن نثق بهم وبقدراتهم وبدورهم المميز في كل المواجهات مع الاحتلال، وننتظر منهم تحركا ميدانيا يتناسب مع حجم التحديات".

ودعا كل الفصائل إلى إعلان الاستنفار العام في صفوف رجالها والعمل في الميدان وترتيب الصفوف وتوحيد الجهود في الضفة على وجه الخصوص.

وطالب بدران كل من يملك السلاح في الضفة الغربية، أن يوجهها نحو الاحتلال دون تردد ودون انتظار إذن من أحد.

من جهتها، دعت حركة فتح، كافة قيادتها وأطرها وكوادرها وأبنائها للنفير العام وحملت حكومة العدو الصهيوني والمجتمع الدولي كافة المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد.

وأكدت على ضرورة التئام إطار القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة، وطالبت جماهير شعبنا الفلسطيني العظيم فى الداخل والخارج بالانخراط المباشر فى هذه المعركة المفتوحة.

وثمنت الحركة عالياً ما حققه شعبنا وأذرعه الكفاحية المختلفة من إنجازات تراكمية فى القدس وجنين ونابلس والخليل ورام الله وغزة باغتت العدو وأسقطت منظومته الأمنية ومرغت أنفه فى التراب.

ووجهت الحركة رسالة إلى الأمة العربية والإسلامية الخالدة بضرورة التحرك العاجل نصرة للقدس الشريف أولى القبلتين والتصدي لكل مشاريع التطبيع مع الاحتلال الصهيوني.

جاء ذلك خلال اللقاءات الصحفية مع الأخ جمال عبيد عضو الهيئة القيادية العليا لحركة فتح المحافظات الجنوبية.

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: