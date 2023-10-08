التاريخ ينتظر محمد صلاح أمام برايتون

ينتظر الدولي المصري محمد صلاح، جناح ليفربول، تاريخًا جديدًا خلال مباراة فريقه أمام برايتون، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

ويبحث صلاح عن تسطير تاريخ جديد أمام برايتون، حيث قد يصبح الدولي المصري الهداف التاريخي للريدز أمام برايتون، في حالة نجاحه في التسجيل في مرمى الفريق المنافس، اليوم الأحد.

ويعد "مو" أكثر من سجل في سباك برايتون بالتساوي مع الأسطورة كيني دالجليش، برصيد 6 أهداف، وحال نجح في إحراز هدفًا خلال مباراة اليوم فأنه سيكون أكثر لاعب يسجل في شباك برايتون من فريق ليفربول.

أرقام محمد صلاح أمام برايتون

نجح محمد صلاح في تسجيل 6 أهداف بقميص ليفربول أمام برايتون، بعدما لعب 13 مباراة، كما ساهم في صناعة 7 أهداف.

كما أنه استطاع تسجيل 4 أهداف خلال 9 مباريات مع ليفربول بمختلف المواسم، وتعتبر جماهير الريدز أن المعدل التهديفي للملك المصري ضعيف مقارنةً بالمواسم الماضية.

مسيرة محمد صلاح في أوروبا

انتقل محمد صلاح لبازل السويسري قادمًا من المقاولون العرب المصري، لينجح في إثبات نفسه، ومن ثم يرحل لتشيلسي الإنجليزي، والتي لم تكن فترة مميزة للفرعون.

فقد قرر الانتقال لفيورنتينا الإيطالي، والتي قدم معهم مستويات كبيرة نجح من خلالها في خطف الأنظار إليه، ليقرر روما التعاقد مع اللاعب.

وأثبت "مو" نفسه مع الذئاب، ليجذب إليه انتباه ليفربول، والذي حصل على خدمات اللاعب مقابل 40 مليون يورو في صيف 2017، ليبدأ رحل تسطير التاريخ مع الريدز.

فقد شارك في 314 مباراة مع ليفربول حتى الاَن بمختلف البطولات، سجل خلالهم 190 هدف وصنع 83 هدفًا أخر.

وعلى صعيد الألقاب، فقد توج بـ 7 ألقاب مع الفريق الإنجليزي، وهم:

دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020، وكأس رابطة المحترفين وكأس الاتحاد الإنجليزي والدرع الخيرية في 2022.