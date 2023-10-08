انعقاد مقرأة كبار القراء برواية (ورش عن نافع المدني) بمسجد الحسين

تُعقد مقرأة كبار القراء برواية (ورش عن نافع المدني) بمسجد الإمام الحسين رضي الله عنه، بالقاهرة لأعلام القراء من دولة التلاوة المصرية يوم الثلاثاء الموافق 10/ 10/ 2023م.

المقرأة برئاسة القارئ الطبيب أحمد نعينع

وتعقد المقرأة برئاسة القارئ الطبيب أحمد أحمد نعينع، وعضوية كل من: القارئ الشيخ طه النعماني، والقارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض، والقارئ الشيخ الخضر أحمد مصطفى، والقارئ الشيخ محمد فتح الله بيبرس، والقارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، والقارئ الشيخ ماهر الفرماوي، والقارئ الشيخ أحمد خطاب، والقارئ الشيخ ياسر الشرقاوي، والقارئ الشيخ صالح أبو القاسم، والقارئ الشيخ أحمد عبد الهادي.

وستبدأ القراءة من قول الله تعالى: ﴿قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ﴾ [الأعراف: 88]، وبإشراف الشيخ السيد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحًا.