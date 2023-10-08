الأحد 08 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

دنيا ودين

انعقاد مقرأة كبار القراء برواية (ورش عن نافع المدني) بمسجد الحسين

المقرأة برئاسة القارئ
المقرأة برئاسة القارئ الطبيب أحمد نعينع

تُعقد مقرأة كبار القراء برواية (ورش عن نافع المدني) بمسجد الإمام الحسين رضي الله عنه، بالقاهرة لأعلام القراء من دولة التلاوة المصرية يوم الثلاثاء الموافق 10/ 10/ 2023م.

txt

وزير الأوقاف يطلق برنامج البناء الثقافي للأئمة والواعظات

txt

وزير الأوقاف يفتتح الدورة التدريبية المشتركة لأئمة الأوقاف والأزهر والإفتاء

المقرأة برئاسة القارئ الطبيب أحمد نعينع

وتعقد المقرأة برئاسة القارئ الطبيب أحمد أحمد نعينع، وعضوية كل من: القارئ الشيخ طه النعماني، والقارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض، والقارئ الشيخ الخضر أحمد مصطفى، والقارئ الشيخ محمد فتح الله بيبرس، والقارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، والقارئ الشيخ ماهر الفرماوي، والقارئ الشيخ أحمد خطاب، والقارئ الشيخ ياسر الشرقاوي، والقارئ الشيخ صالح أبو القاسم، والقارئ الشيخ أحمد عبد الهادي.

وستبدأ القراءة من قول الله تعالى: ﴿قَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ لَنُخْرِجَنَّكَ يَا شُعَيْبُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ مِنْ قَرْيَتِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا قَالَ أَوَلَوْ كُنَّا كَارِهِينَ﴾ [الأعراف: 88]، وبإشراف الشيخ السيد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم، وذلك في تمام الساعة العاشرة صباحًا.

مواد متعلقة

سارق المصوغات الذهبية في السيدة زينب أمام الجنايات

دفاع مُتهم في وفاة "طبيب الساحل": كان بيتفرج على ماتش الأهلي وقت الجريمة

طعام يقضي على رائحة الفم الكريهة بعد تناول الثوم والبصل

الملامح الأولى لـ "صلة رحم" إياد نصار وريهام عبد الغفور
الجريدة الورقية