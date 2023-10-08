"وكيل شباب ورياضة الدقهلية" تتفقد مراكز الشباب

تفقدت الدكتورة مني عثمان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، اليوم الأحد، مركز شباب المخزن التابع لإدارة شباب السنبلاوين، وتفقدت أرجاء المركز وكان في استقبالها جاسر خالد مدير إدارة شباب السنبلاوين، وإشراف عبد السلام مسئول الشباب بالإدارة، وشيرين صبري المدير التنفيذي للمركز.

وأكدت وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية، ضرورة العمل علي الاستفادة بكل مساحة موجوده بالمركز من خلال الاستثمار الرياضي وخلق فرص عمل للشباب ووجود مصادر دخل متعدده للمركز لزيادة عدد الانشطة والالعاب المتعدده ووجود مركز شباب نموذجي ومتنفس للشباب والاستفادة من طاقات الشباب في الرياضة وكل المجالات الاخري مثل الثقافية والاجتماعية وتأكيداً لمبادرة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة صاحب فكرة الاستثمار الرياضي في مصر من انشاء حمامات سباحة وقاعات مناسبات ممايعود بالنفع المالي علي مراكز الشباب وتوفير فرص عمل للشباب من خلال هدة المشاريع.